Показатель средней заработной платы, который используется для расчета пенсий, растет уже второй месяц подряд.

В Украине за октябрь 2025 года средний доход, который учитывается для исчисления пенсии, достиг около 21,5 тысячи гривень, что на 2,9 тысячи гривень больше, чем в начале года.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Отмечается, что показатель средней заработной платы, который используется для расчета пенсий, растет уже второй месяц подряд.

Видео дня

По данным ПФУ, официальная заработная плата в октябре составила 21 578,46 грн. Это на 388,15 грн больше, чем в сентябре в 21 190,31 грн. При этом в августе этот показатель составлял 19 813,71 грн.

Показатели по месяцам в 2025 году:

октябрь - 21 578 грн 46 копеек;

сентябрь - 21 190 грн 31 копейка;

август - 19 813 грн 71 копейка;

июль - 20 455 грн 65 копеек;

июнь - 22 336 грн 81 копейка;

май - 20 355 грн 40 копеек;

апрель - 19 856 грн 19 копеек;

март - 19 430 грн 52 копейки;

февраль - 18 589 грн 38 копеек;

январь - 18 660 грн 32 копейки.

Зарплаты в Украине - последние новости

Наиболее приемлемая заработная плата для большинства украинцев (31%) находится в диапазоне от 20 до 30 тысяч гривень. Почти треть респондентов тогда отметили о желаемом заработке в 30-50 тысяч гривень, а 19% - от 50 тысяч. Зарплату 10-20 тысяч гривень считают приемлемой 17% респондентов, а менее 10 тысяч готовы получать лишь 4%.

В октябре наибольшее количество высокооплачиваемых вакансий было в категории "Строительство и облицовочные работы". Среди вакансий с самыми высокими медианными зарплатами был штукатур 60 тыс. грн (на 20% выше, чем в октябре 2024).

Вас также могут заинтересовать новости: