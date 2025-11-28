Процесс полностью автоматизирован и обычно длится от нескольких минут до нескольких часов.

В мобильном приложении "Резерв+" отныне могут оформить отсрочку от мобилизации те военнообязанные, у кого один из родителей имеет инвалидность I или II группы. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

При этом отмечается, что эта услуга доступна, если военнообязанный - единственный совершеннолетний ребенок у человека с инвалидностью и в семье есть только один из родителей.

Отмечается, что подать запрос можно непосредственно в приложении "Резерв+", а дальше система автоматически проверяет данные в государственных реестрах.

Видео дня

"Если основания подтверждаются - отсрочка автоматически предоставляется, а информация о ней появляется в вашем электронном военно-учетном документе", - отмечают в Минобороны.

При этом отмечают, что процесс полностью автоматизирован, без справок, очередей и визитов в ТЦК и обычно длится от нескольких минут до нескольких часов.

В Минобороны предупредили, что для того, чтобы система могла подтвердить основания, необходимо выполнение определенных условий:

актуальные данные об инвалидности отца/матери должны быть в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС) или реестре Пенсионного фонда;

корректные данные о семье должны быть указаны в Государственном реестре актов гражданского состояния (ГРАГС);

в актовой записи о рождении должен быть указан Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН) отца/матери с инвалидностью.

В Минобороны напомнили, что сейчас в "Резерв+" уже доступны 11 типов онлайн-отсрочек для таких категорий:

люди с инвалидностью;

временно непригодные к службе;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеют отца или мать с инвалидностью I или II группы;

женщины и мужчины военных с ребенком;

родители трех и более детей в одном браке;

родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;

студенты, аспиранты;

работники высшего и профобразования.

Отсрочка от мобилизации на основании инвалидности родителей

Как сообщал УНИАН, уход за родителями с инвалидностью дает основания для получения отсрочки от службы,

Адвокат юридической компании Riyako&partners Екатерина Анищенко объяснила, что в случае, когда человек имел потенциальное право на отсрочку из-за именно таких обстоятельств, но по каким-то причинам эту отсрочку не оформлял, то его мобилизуют. По ее словам, уже после того на этапе службы обнаруживают такое основание для увольнения со службы. И тогда человек делает себе уже не отсрочку, а идет по процедуре увольнения из Вооруженных сил.

Вас также могут заинтересовать новости: