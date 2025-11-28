В частности, это будут военные, дипломаты и разведчики.

Начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, представители Министерства иностранных дел, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и представители украинской разведки на следующей неделе представят Украину на переговорах с США по поводу согласования проекта "мирного плана".

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении к украинцам.

Как отметил президент, сейчас идет подготовка к встрече с американской стороной. Речь идет о шагах, которые нужны, чтобы мир действительно был достойным.

"Скоро будут переговоры, будут наши представители - это будет начальник Генштаба, представители МИД, секретарь СНБО и наша разведка. И когда у нас у всех есть такой внешний вызов - война, мы должны внутри быть крепкими. Именно на защите Украины будут сосредоточены сто процентов нашей силы. Каждый должен сейчас действовать именно так, в интересах нашего государства, и защищать наше государство. Это неизменный принцип. Уже в ближайшее время состоятся встречи с американской стороной", - подчеркнул Зеленский.

Переговоры по "мирному плану"

Как сообщал УНИАН, ранее делегацию Украины возглавлял Андрей Ермак, который сегодня, 28 ноября, подал в отставку с должности руководителя Офиса президента. Делегация была создана после появления проекта "мирного плана" из 28 пунктов. Этот план был созвучен с требованиями России, из-за которых она ведет войну против Украины.

Также в составе делегации начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, первый заместитель Министра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад и другие лица.

23 ноября в Женеве украинская делегация донесла до представителей США позицию, что прекращение огня должно предшествовать началу переговоров об установлении мира в войне с Россией.

Также, Украина отказывается вносить любые изменения в Конституцию, которые противоречат интересам Украины. Спорные вопросы должны решать на встрече президенты Украины и США.

