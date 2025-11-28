Стилисты составили топ трендовых сумок 2026 года: с чем их носить (фото)

Каждая модница найдет в этом списке свой вариант.

Модная индустрия давно уже живет "на опережение", поэтому тенденции 2026-го уверенно заявляют о себе еще до того, как мы зайдем в новый сезон.

Сумки - главный аксессуар, формирующий настроение образа, и формы, материалы и детали, которые стремительно врываются в тренды, уже определены. Своими наблюдениями с Real Simple поделились стилисты Дженни Ли и Дианн Бойер, а также эксперт по стилю звезд Элана Соломон:

1. Острая геометрия

Четкие линии и "математические" формы возвращаются в моду с новой силой. В 2026-м в центре внимания - треугольники, квадраты, круги и прямоугольники с идеальной архитектурой.

Видео дня

Ральф Лорен делает ставку на сдержанные боксы, Celine - на вытянутые прямоугольники, Coach - на круглые мини-баулы, а Bibhu Mohapatra - на лаконичные треугольные модели. Эти силуэты добавляют образу четкости и выглядят роскошно как с мужскими костюмами, так и с женственными платьями.

2. Силуэт East-West

Вытянутые по горизонтали сумки-багеты остаются ключевой формой сезона. Удлиненная ручка делает их особенно удобными зимой, так как они отлично носятся под пальто, не сползают и плотно "садятся" под руку.

Дианн Бойер советует выбирать контрастные цвета, чтобы модель не терялась на фоне верхней одежды и задавала акцент.

3. Кисточки, бахрома и пушистые детали

Максималистское настроение продолжает доминировать. Бахрома, кисти, декоративный пух, помпоны - в 2026 году бренды предлагают еще больше вариаций.

Loewe показывает кисти-"ракушки", Fendi - пушистые модели, Chanel комбинирует фринж и мягкие фактуры, Burberry идет в бохо, а Bottega Veneta добавляет удлиненные кисти. По словам Ли, мини-сумочки, напоминающие "антистресс-игрушки", являются реакцией моды на желание тактильного комфорта.

4. Мягкие и "сплюснутые" фактуры

Наряду с пушистыми моделями набирают популярность и сумки с мягкой структурой. Квилтованные модели Fendi и Dior, объемные акценты Loewe, мягкая замша у Bottega Veneta - все это создает эффект приятной мягкости. Такие сумки уравновешивают строгие линии современной одежды, в частности корсеты, острые плечи и структурированные жакеты.

5. "Врачебные" сумки

Стиль ретро из медицинских чемоданчиков снова актуален. Строгая геометрия сочетается с функциональностью - такая модель не громоздкая, но вмещает все необходимое.

Hermès, Saint Laurent, Prada, The Row и Miu Miu уже активно экспериментируют с классическими силуэтами, создавая отточенную и изысканную форму. Элана Соломон советует сочетать такие сумки с мягкими тканями - шелком, кашемиром, широкими брюками, чтобы подчеркнуть контраст.

6. Украшения и металлические акценты

Наряду с мягкостью в тренд возвращается "жесткий" декор - в первую очередь металлические шипы. Дианн Бойер объясняет это частью ностальгии по 90-м и дальнейшим развитием бохо-эстетики. Особенно эффектно смотрится сочетание шипов и замши - современное, но не агрессивное.

7. Маленькие сумки с короткой ручкой

Лаконичные топ-хендлы остаются в фаворе. Это женственная классика, которая отлично работает в вечерних и повседневных образах. Сидни Суини уже выходила с миниатюрной Miu Miu, а Тейлор Свифт выбрала винтажный "гробовый" вариант для свидания. Главное - выбирать модель, которая выделяется формой или деталями.

8. Нейтральный питон

Питоновый принт в сдержанных бежево-серых оттенках стал одной из самых универсальных текстур года. Khaite, Jacquemus, Bottega Veneta, Alaïa и Miu Miu предлагают и структурированные, и мягкие силуэты в "натуральном" змеином узоре.

По словам стилистов, такие сумки работают как базовый нейтрал, добавляя глубины образу, но не перегружая его.

Напомним, ранее в моду вернулись туфли, которые долгое время могли считаться старомодными.

Вас также могут заинтересовать новости: