По данным журналистов, такое предложение повезет в Москву спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

Администрация Трампа готова признать частью РФ Крым и другие оккупированные территории Украины, чтобы склонить Кремль к подписанию соглашения о прекращении войны. Именно с таким предложением Трамп отправляет в Москву своего спецпосланника Стива Уиткоффа и собственного зятя Джареда Кушнера, пишет The Telegraph.

"Становится все более очевидным, что американцам безразлична позиция Европы. Они говорят, что европейцы могут делать все, что пожелают", - заявил изданию информированный собеседник, пожелавший сохранить анонимность.

The Telegraph отмечает, что накануне Владимир Путин в публичном заявлении тоже упоминал, что юридическое признание Вашингтоном Крыма, Донецкой и Луганской областей российской территорией будет одним из ключевых вопросов на переговорах по миру.

Также издание напоминает, что начальная версия "мирного плана" из 28 пунктов, сформулированного Уиткоффом после обсуждений с российскими чиновниками, содержал пункт о "фактическом" признании Америкой российского суверенитета над Крымом и двумя регионами Донбасса.

И хотя на переговорах между украинскими и американскими чиновниками в Женеве удалось скорректировать этот документ, сделав его менее выгодным для Москвы, многочисленные источники The Telegraph предполагают, что признание оккупированных территорий российскими остаются частью стратегии Белого дома.

При этом издание отмечает, что Киев не будут заставлять признавать контроль России над оккупированными территориями.

