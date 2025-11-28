В Киеве завтра будет облачно с прояснениями и без осадков.

29 ноября в Украине не обойдется без опасно сильного тумана, из-за которого не исключены осложнения движения транспорта. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Украинский гидрометеорологический центр, который отмечает, что 29 ноября в стране будет облачно с прояснениями.

Ожидается, что суббота пройдет без осадков, лишь в Одесской области ночью будет небольшой дождь. Ночью и утром в большинстве будет областей туман, а ветер 29 ноября будет юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

"Температура на юге страны, Кировоградщине и Днепропетровщине ночью 3-8° тепла, днем 7-12°, в Крыму до 16°; на остальной территории ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 4-9° тепла", - говорится в сообщении.

О чем предупреждают синоптики

В то же время эксперты предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине. Речь идет о тумане, который будет ночью и утром 29 ноября в большинстве областей.

"Видимость 200-500 м. И уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта", - отметили синоптики.

Какой будет погода в Киеве

Кроме того, относительно погоды 29 ноября в столице синоптики сообщают, что в Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями и без осадков. Ночью и утром будет туман.

"Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 4-9° тепла; в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 7-9°", - говорится в сообщении.

В то же время эксперты так же предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и Киева в виде тумана ночью и утром 29 ноября с видимостью в 200-500 метров.

Как сообщалось, ранее синоптик Игорь Кибальчич отметил, что в этом году в декабре в Украине будет преобладать аномально теплая погода. По его словам, среднемесячные показатели температуры превысят норму на 1-3 градуса.

Кибальчич также отметил, что на снег стоит рассчитывать только в третьей декаде месяца. Тогда, говорит он, температура постепенно начнет приближаться к средней норме и во многих областях уже будут отмечаться небольшие морозы и осадки - преимущественно в виде мокрого снега, иногда с дождем.

