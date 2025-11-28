В Украине перед Рождеством и Новым годом традиционно вырастут цены на продукты питания - в пределах до 10%.
Такое мнение в разговоре с УНИАН высказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
"Во второй декаде декабря мы увидим, потихоньку, небольшой рост цен. Подорожает в первую очередь то, что вы будете ставить на праздничный стол - яйца, молочка, мясо. Оно где-то на 7-10% может подскочить в цене, а потом опустится", - прогнозирует Пендзин.
Экономист предполагает, что высокие цены на продукты после рождественских и новогодних праздников должны "осесть".
"Кошелек человеческий - он не резиновый, ограниченный. Вот вы и имеете ответ. Откуда у людей возьмутся деньги?" - задает риторический вопрос Пендзин.
Цены на продукты в Украине - прогнозы экспертов
Стоимость курятины в Украине в течение декабря может вырасти на 15-20% из-за необходимости использования производителями альтернативных источников электроэнергии. Кроме того, работа на генераторах не только влияет на себестоимость курятины, но и повышает риск потери поголовья птиц, что может иметь тяжелые последствия в долгосрочной перспективе.
Исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко рассказал, что в таком же диапазоне, что и курятина, до конца года могут вырасти цены и на куриные яйца. Ключевым драйвером подорожания он опять же называет электроэнергию.