Киев должен привлечь к ответственности коррумпированных политиков и бизнесменов, если хочет, чтобы страна вступила в Европейский союз, заявил в интервью Politico европейский комиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт.

Макграт поделился, что правительства стран Европы не поддержат вступление Украины в блок, если она не сможет доказать, что имеет эффективную систему искоренения преступности в высших эшелонах общества.

При этом, еврокомиссар признает, что хоть процесс реформ в Украине является "долгим путем", но он надеется, что Киев приложит "максимальные усилия" для борьбы с коррупцией. Также Макграт добавил, что он регулярно контактирует с властями относительно развития событий.

"В каждой стране-кандидате должна быть надежная система для рассмотрения случаев коррупции на высоком уровне. Необходимо иметь надежную систему для расследования и, в конечном итоге, для судебного преследования и осуждения, а также продемонстрировать эффективность в этой сфере - это то, чего мы требуем от всех наших государств-членов и, конечно, от тех, кто желает присоединиться к Европейскому Союзу", - пояснил еврокомиссар.

Издание отмечает, что расследование коррупции в правительстве Украины проводится в чрезвычайно чувствительный для страны момент, когда президент США Дональд Трамп давит на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на мирное соглашение, которое предусматривает требование отдать часть территории России.

Указывается, что Украина находится в процессе подачи заявки на вступление в ЕС, хотя этот процесс тормозит Венгрия, которая оказывает этому сопротивление.

По словам Макграта, "ко всем странам-кандидатам применяются одинаковые стандарты", а "реформы в сфере верховенства права и юстиции являются основой процесса вступления".

"Мы имеем очень открытые и честные отношения с украинскими властями относительно этих требований", - подчеркнул еврокомиссар.

Он добавил, что если страна, которая хочет присоединиться к Евросоюзу, не придерживается стандартов верховенства права, тогда она не получит поддержки со стороны государств-членов блока.

Вступление Украины в ЕС: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что переговоры по вступлению Украины в ЕС будут продолжаться на уровне рабочих групп без официального открытия переговорных кластеров. Сейчас открытие переговорных кластеров с Украиной не является возможным из-за вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В то же время, Кос подчеркнула, что "процесс вступления Украины в ЕС не заблокирован".

Также мы писали, что по данным издания Financial Times новых государств-членов ЕС могут поставить на "испытательный срок" на несколько лет и исключить из блока, если произойдет отступление от демократии. Указывается, что такая инициатива появилась на фоне опасений о том, что новые члены будут подражать Венгрии после вступления.

