Эти числа способны создавать препятствия и снижать эффективность действий.

Астрология строит карту человека по расположению планет и звезд, а нумерология показывает, как числа влияют на судьбу, успех и энергетику. Знание несчастливых чисел не менее важно, чем счастливых, ведь они способны создавать препятствия, усиливать стресс и снижать эффективность действий, пишет журнал Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

При выборе адреса, номеров телефонов, регистрационных знаков и при принятии значимых решений полезно учитывать эти цифры.

Каждому знаку Зодиака покровительствует планета, и определённые числа усиливают либо ослабляют ее влияние. Ниже приведены несчастливые числа, которых стоит избегать, чтобы не провоцировать трудности и неудачи.

Овен: 6

Марс дарит Овнам энергию и активность, стремление к новым вызовам. Число 6, с его мирной и пассивной энергией, может притупить решимость Овнов, вызвать апатию и усталость, мешая действовать решительно. Оно способно тормозить их инициативу и снижать уверенность в своих силах.

Телец: 7

Венера делает Тельцов трудолюбивыми и целеустремлёнными. Число 7 способно создавать нестабильность и отвлекать от намеченных целей. Оно может вызвать внезапные расходы, потерю концентрации и колебания в отношениях, нарушая привычное равновесие.

Близнецы: 3

Под управлением Меркурия Близнецы коммуникабельны и изобретательны. Число 3 может усилить рассеянность и тревожность, осложняя общение и принятие решений. Оно также способно создавать эмоциональную напряжённость в отношениях и мешать сосредоточиться на важных делах.

Рак: 4

Луна делает Раков ориентированными на дом, семью и эмоциональную безопасность. Число 4 способно создавать напряжение в отношениях и вызывать недовольство. Оно может негативно влиять на домашнюю атмосферу, затрудняя гармоничное взаимодействие с близкими.

Лев: 9

Солнце наделяет Львов креативностью и желанием самовыражения. Число 9 может притупить их творческую энергию, вызвать скуку и апатию, мешая уверенно реализовывать свои идеи и получать признание.

Дева: 8

Меркурий делает Дев практичными и внимательными к деталям. Число 8 способно усиливать самокритику и вызывать стресс. Оно может осложнять работу и планирование важных задач, создавая чувство давления и усталости.

Весы: 5

Венера даёт Весам стремление к гармонии и справедливости. Число 5 может вызывать путаницу, конфликты и напряжение в отношениях. Оно способно дестабилизировать привычный баланс и затруднить принятие решений.

Скорпион: 2

Плутон наделяет Скорпионов эмоциональной глубиной и страстью. Число 2 может пробуждать ревность, скрытность и неуверенность. Оно способно осложнять доверие и создавать внутреннее напряжение в близких отношениях.

Стрелец: 6

Юпитер дарит Стрельцам тягу к свободе и приключениям. Число 6 может создавать ощущение ограничений и неудовлетворённости, снижая энтузиазм и желание двигаться к новым горизонтам.

Козерог: 3

Сатурн делает Козерогов дисциплинированными и стабильными. Число 3 может создавать нестабильность, приводить к тревожности и разочарованию, затрудняя деловые и жизненные решения.

Водолей: 4

Уран наделяет Водолеев креативностью и независимостью. Четверка может провоцировать сопротивление правилам и рутине, снижать интерес к привычным обязанностям и создавать внутреннее напряжение.

Рыбы: 1

Нептун делает Рыб мечтательными и сострадательными. Число 1 может вызывать ощущение одиночества и внутренней пустоты, усиливая тревогу и эмоциональный дискомфорт.

