Актер ушел на 82 году жизни.

В возрасте 81 года умер легендарный кукольник "Улицы Сезам" и первый актер, который воплотил Человека-паука на телевидении, Дэнни Сигрен.

Об этом пишет Variety, ссылаясь на официальное заявление семьи ариста. Оказалось, что актер ушел из жизни еще 10 ноября, однако причину смерти до сих пор не раскрыли.

Биография Дэнни Сигрена

Мужчина родился 15 ноября 1943 года в Миннеаполисе. На протяжении карьеры он был танцором, писателем, продюсером, кукольником и мастером кукол.

Сигрен исполнял роли в детском сериале "Улицы Сезам" и иногда наряжался в костюм Big Bird во время живых выступлений и появлений в шоу. Также он играл в программах "Captain Kangaroo", "Who's Afraid Of Opera" и "Miss Peach", за которую получил дневную премию "Эмми".

В 1970-х стал первым телевизионным Человеком-пауком благодаря участию в детском шоу "The Electric Company", где снимались Рита Морено и Морган Фримен. Позже активно общался с фанатами своей работы на конвентах. Жил и работал в Нью-Йорке, а на пенсии переехал в Литтл-Ривер, Южная Каролина.

