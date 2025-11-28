В результате атаки, в частности был разрушен частный дом, горело здание лицея.

В Днепропетровской области российские оккупанты убили двух человек, еще двое пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Владислав Гайваненко, и.о. начальника Днепропетровской ОГА.

Он отметил, что по Васильковской громаде на Синельниковщине противник ударил беспилотниками, а по Покровской - управляемыми авиационными бомбами.

"Погибли 37-летний мужчина и 56-летняя женщина. Искренние соболезнования родным и близким. Есть и двое пострадавших", - написал Гайваненко.

Представитель ОВА добавил, что в результате атаки был разрушен частный дом, еще пять - повреждены. Кроме того, горело здание лицея.

В то же время на Никопольщину российская захватническая армия направляла артиллерию и FPV-дроны. "Пострадали райцентр, Покровская, Мировская, Марганецкая громады", - сообщил Гайваненко.

Повреждены предприятие и частный дом.

Российские обстрелы Украины

Как сообщал УНИАН, ранее российская оккупационная армия в очередной раз атаковала Харьковскую область. Предварительно, враг ударил КАБом по с. Шестаково.

В результате обстрела погиб мужчина, а две женщины в возрасте 61 и 52 года получили травмы, их госпитализировали. Кроме того, разрушено было по меньшей мере два частных дома и две хозяйственные постройки, повреждены еще шесть домов и три хозяйственные постройки.

