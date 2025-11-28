В поисках чуда: куда свозить ребенка на Рождество в Европе

Пока улицы европейских городов наполняются атмосферой праздника, Украина продолжает погружаться во тьму. Но ведь украинцам также хочется немного магии, особенно когда речь идет о детях. УНИАН.Туризм собрал несколько идей, куда еще можно успеть поехать на Рождество в Европе в этом году.

За несколько лет до полномасштабного российского вторжения в Украину, наши города, а особенно столица, активно присоединялись к европейскому стилю празднования Рождества – и даже ковид не мешал! Но в военное время от массовых мероприятий пришлось отказаться.

Впрочем, когда на носу уже четвертый рождественско-новогодний сезон в условиях войны, украинцам, особенно самым маленьким, все больше хочется почувствовать немного магии. И хотя в этом году главная елка Украины на Софийской площади наконец-то будет иметь рождественские домики со вкусностями и каток, а "Зимняя страна" на ВДНХ будет масштабнее, чем когда-либо прежде – это все же никак не заменит возможность беззаботно пожить хоть несколько дней в безопасности без воздушных тревог, ракетных обстрелов и блэкаутов.

Одновременно полномасштабная война усложнила путешествия в Европу. Если раньше украинцы могли за копейки за пару часов на самолете попасть в свою любимую европейскую столицу на уикенд, теперь же путешествие в Европу в лучшем случае занимает сутки, не говоря уже о дополнительных расходах на дорогу – только поезд из Украины в страны-соседки стоит 2-4 тысячи гривень, что уж говорить о дальнейшей дороге до финального пункта назначения на иностранном поезде или самолете.

Впрочем, если уж очень хочется ухватить немножко магии, более-менее доступные варианты европейского Рождества для украинцев все же есть – и, конечно, в приоритете соседние страны: и ехать ближе, и цены доступнее. Но есть и другие варианты, в том числе "теплые". Подробнее расскажет УНИАН.Туризм.

Вроцлав, Польша

Когда: с 21 ноября 2025 года по 7 января 2026 года, выходной 24 декабря 2025 года.

Где: Площадь Рынок и Соляная площадь.

Рождественская ярмарка во Вроцлаве на западе Польши часто называется крупнейшей в стране – она занимает две площади в центре города и простирается еще на несколько смежных улочек. Ежегодно там обустраивают огромное количество домиков с сувенирами, глинтвейнами и сладостями. Также там традиционно устраивается много развлечений для детей и взрослых. Только не стоит забывать наличные, поскольку далеко не все местные предприниматели принимают оплату картой.

В целом польские рождественские ярмарки – это пока самый удобный вариант для украинцев: дорога из Киева в Перемышль длится около 8-9 часов, есть ночные поезда (билеты стоят от 1800 гривень), а во Вроцлав из Перемышля можно доехать поездом за 6 часов (в день поездки билеты стоят от 900 гривень и не всегда есть в наличии, тогда как при покупке заранее онлайн можно неплохо сэкономить – продажа открывается за месяц до поездки). Поэтому выехав из украинской столицы вечером, можно уже на следующий день после обеда оказаться на вроцлавской рождественской ярмарке.

Что касается жилья во Вроцлаве – на середину декабря на популярных сайтах по бронированию жилья в городе еще доступны более 700 предложений, а цены стартуют от 1000 гривень за ночь при размещении одного взрослого с одним ребенком.

Больше о рождественских ярмарках Вроцлава читайте в нашем отдельном материале.

Крайова, Румыния

Когда: с 14 ноября 2025 года по 4 января 2026 года.

Где: Площадь Михая Витязу.

Рождественская ярмарка в румынском городе Крайова считается самой большой по площади в Европе, также ее неоднократно вносили в списки самых красивых. В этом году ее общая тематика будет посвящена "Щелкунчику" и она будет разделена на несколько тематических зон - с яркими фотозонами, колесом обозрения, катком, а также сувенирными лавками и фудкортами. И все это по вполне доступным ценам – кружка глинтвейна здесь стоит в среднем 2 евро, традиционная румынская колбаска – 1,40 евро, местные горячие блюда – 7 евро, а кюртошкалач – 5 евро.

Впрочем, добираться из Украины в Крайову, как и вообще в большинство румынских городов, несколько труднее, чем в польские. Во-первых, в Румынию у нас пока ходит только один прямой поезд – в столицу Бухарест, который проводит в пути почти сутки, а билеты на него стартуют почти от 4000 гривень. При этом ехать из Бухареста до Крайовой еще почти 4 часа поездом, цены на билеты стартуют от 800 гривень. Примерно вдвое сэкономить можно, если поехать в Бухарест автобусом из Черновцов – но в любом случае, ехать в Крайову из Украины придется через столицу. Впрочем, если у вас есть собственное авто – вы вполне можете добраться до Крайовой из Черновцов за 10 часов (ехать чуть меньше 800 километров). К счастью, на украинско-румынской границе обычно не бывает больших очередей.

На середину декабря в Крайовой доступны чуть менее 400 вариантов размещения, а цены на апартаменты или отельные номера для взрослого с ребенком стартуют от 2200 гривень за ночь.

Больше о рождественской ярмарке в Крайовой читайте по ссылке.

Будапешт, Венгрия

Когда: с 14 ноября по 31 декабря 2025 года.

Где: Площадь Верешмарти.

Хотя в последнее время благодаря пророссийской позиции своих официальных властей Венгрия воспринимается многими украинцами далеко не как дружественная соседняя страна, Будапешт все еще является отличным вариантом для рождественского путешествия из Украины. Тем более, что позиция оппозиционной к центральной власти венгерской столицы кардинально отличается – и к украинцам там относятся гораздо лучше. Сама же рождественская ярмарка Будапешта неоднократно признавалась одной из лучших в Восточной и Центральной Европе, да и цены там вполне доступны.

Сейчас в Будапешт из Киева можно доехать прямым поездом примерно за 20 часов, а цены на билеты стоят от 3800 гривень. Впрочем, существенно сэкономить можно, если ехать через "Чоп – Захонь". Да, этот маршрут имеет ряд недостатков и неудобств, но существенно дешевле – цены на поезд из столицы Украины до пограничного Чопа стартуют от 400 гривень, а билеты на сайте венгерской железной дороги из Чопа в Будапешт стоят от 830 гривень.

На середину декабря в венгерской столице еще доступны около тысячи вариантов размещения, а цены на номера для семьи с ребенком стартуют от 1300 гривень за ночь.

Что стоит обязательно посмотреть в Будапеште кроме рождественской ярмарки, читайте в нашем отдельном материале.

Нюрнберг, Германия

Когда: с 28 ноября по 24 декабря 2025 года.

Где: Площадь Хауптмаркт.

Если же есть немного больше финансов, времени и вдохновения, можно двинуться чуть дальше – в немецкоязычные страны Западной Европы, которые гораздо больше ассоциируются у туристов с рождественскими ярмарками. Собственно, именно там и придумали рождественские ярмарки – первая состоялась еще в 1434 году в немецком Дрездене. Мы же предлагаем отправиться на другую сторону Германии – в баварский город Нюрнберг, чья рождественская ярмарка сейчас считается одной из крупнейших и красивейших в стране. В целом она занимает площадь около 5000 квадратных метров, а празднование Рождества здесь сопровождается целым рядом ритуалов – от выборов девушки-ангела Christkind до концертов и шоу. Ну а попробовать знаменитую немецкую колбаску братвурст и ароматный глинтвейн из местных вин – это обязательный пункт. Из минусов – большинство немецких ярмарок сворачиваются еще накануне Рождества, 23 декабря.

Впрочем, дорога в Нюрнберг из Украины будет непростой – прямой автобус из Киева в Нюрнберг стоит от 3850 гривень, а на борту придется провести около 30 часов. Немного сэкономить времени можно, если ехать через Польшу или другую соседнюю страну – сначала поездом-автобусом, а потом самолетом. Причем в некоторых случаях даже получится сэкономить – например, билеты на рейсы лоукостеров из аэропорта столицы Молдовы, куда украинцы могут доехать довольно быстро и дешево, даже на декабрь 2025 года сейчас можно приобрести по цене от 36 евро (около 1750 гривень).

В то же время, если ехать в Нюрнберг на Рождество, то стоит поторопиться – сейчас на середину декабря на популярных сайтах по бронированию жилья в городе доступны около 200 вариантов, а цены на двухместные номера стартуют от 2800 гривень за ночь.

Больше о том, что можно посмотреть в Нюрнберге, читайте в нашем отдельном материале.

Вена, Австрия

Когда: с 14 ноября по 26 декабря 2025 года.

Где: Ратушная площадь.

Венская рождественская ярмарка – еще одна из самых известных и посещаемых в Европе. Оно и неудивительно, ведь сама по себе помпезная австрийская столица идеально дополняется множеством праздничных огоньков, создавая непревзойденную атмосферу праздника. В этом году рядом с рождественским городком Вены также обустроят большой каток, который будет работать до 6 января 2026 года.

Хотя из Киева в Вену и ходит прямой поезд, успеть купить билеты на него очень трудно (и это при том, что цены на них стартуют почти от 4000 гривень). В качестве альтернативы можно доехать дешево и сердито из украинской столицы до уже упомянутого выше Чопа, а там сесть на поезд до Вены – так еще и дешевле будет, ведь билеты на этот поезд стоят от 1900 гривень. Или же можно попробовать доехать прямым автобусом – цены на билеты стартуют от 2500 гривень, а дорога занимает чуть дольше суток.

На середину декабря в Вене еще доступны чуть более 900 вариантов размещения, а цены на более-менее приличные двухместные номера для взрослого и ребенка начинаются от 2500 гривень.

О главных местах, которые стоит обязательно посетить в Вене, читайте в нашем отдельном материале.

Валенсия, Испания

Когда: с 28 ноября 2025 года по 6 января 2026 года.

Где: Площадь Королевы.

Если же на Рождество вам хочется еще и погреться, то отличным вариантом станет Испания – а именно южный город Валенсия, расположенный на побережье Средиземного моря. Средняя температура днем здесь составляет +17 градусов, а ночная – около +8 градусов. Впрочем, это не мешает местным украшать все яркими огоньками, наслаждаться праздничными напитками и вкусностями, а также предлагать очаровательные сувениры.

Однако если выбрать для рождественского путешествия Валенсию, стоит готовиться к долгой и недешевой дороге, ведь здесь без самолета уже не обойтись. Самым удобным вариантом будет добраться до уже упомянутых выше Польши и Молдовы, а оттуда улететь одним из многочисленных рейсов от лоукостеров – здесь придется выложить минимум 3000 тысячи гривень за каждый билет на самолет.

Сейчас туристам в Валенсии на середину декабря предлагается около 500 вариантов размещения, а цены на скромные двухместные номера стартуют от 1700 гривень за ночь.

Больше о том, что можно посмотреть в Валенсии, читайте в нашем отдельном материале.

Лимасол, Кипр

Когда: с 22 ноября 2025 года по 6 января 2026 года.

Где: Окрестные деревушки.

Кипр – еще один казалось бы нетипичный вариант для рождественского путешествия в нашем списке. Здесь тоже довольно тепло зимой (в среднем +15...+17 днем и +5...+10 ночью), поэтому можно хорошо отогреться, при этом также немного почувствовав праздничную атмосферу. Что интересно – лучшие местные ярмарки устраиваются не в крупных городах, а в горных поселках неподалеку (кстати, там может быть холоднее, а иногда даже немного снежит).

Добираться до Кипра из Украины придется по аналогии с Валенсией – сначала поездом или автобусом в Польшу или Молдову, а дальше самолетом. Обойдется такая дорога примерно в 5000 тысяч гривень с человека, если удастся найти выгодные билеты.

Лучшим вариантом здесь будет проживание в Лимассоле, Ларнаке или Пафосе – в зимний период цены на отели снижаются, толп уже нет, но все еще комфортно гулять вдоль моря. В том же Лимассоле на середину декабря доступны чуть больше сотни вариантов размещения, а цены на двухместные номера стартуют от 2700 тысяч гривень, но в Ларнаке или в Пафосе можно найти дешевле.

Больше о зимнем отдыхе на Кипре читайте в нашем отдельном материале.

Мрачная украинская зима в сочетании с не слишком приятными новостями последних недель, конечно, влияют на настроение украинцев. Впрочем, как раз в такие сложные времена немножко магии отнюдь не помешает – что детям, что взрослым. Поэтому если вы можете себе это сейчас позволить, отправляйтесь в рождественское путешествие в Европу.

