Анализ ДНК показал, что четвероногие хвостики сначала жили в Северной Африке и узнали, как они оказались в Европе.

Долгое время происхождение обычного домашнего кота было для ученых загадкой, но теперь она разгадана.

Об этом сообщает Іпԁепԁепԁепт. "Несмотря на распространенность домашних котов по всему миру, точная история их одомашнивания долго оставалась загадкой для ученых", - написало издание.

Однако, как отметили журналисты, теперь новое исследование генома раскрывает важное понимание, определяя ключевой момент в истории кошачьих: домашние коты в Европу были завезены из Северной Африки.

Исследование показывает, что домашние кошки впервые прибыли на Европейский континент примерно 2000 лет назад, что совпало с существованием ранней Римской империи.

"Этой миграции, вероятно, способствовала бурная морская торговля. А котиков, возможно, завозили моряки для охоты на мышей на кораблях", - предполагают ученые.

Как сообщалось ранее, кошки, несмотря на их независимый вид, на самом деле скучают по своим хозяевам. Но это - не точно. Возможно, кошке просто скучно без компаньона по играм. В любом случае, понять, что вашему питомцу без вас плохо, можно по таким признакам в поведении животного.

Некоторые испытывают стресс и тревогу - начинают сильно мяукать, метить территорию, отказываться от еды и т.д., другие - наоборот, остаются абсолютно спокойными.

Кошки как и люди могут просто заедать свое одиночество и скуку. Поэтому, если оставлять питомца надолго в одиночестве, он начинает неконтролируемо есть и набирать лишний вес.

Сон сутками также может указывать на тоску по хозяину, или за тем, чтобы он развлекал своего четверолапого друга.

Если котик постоянно умывается, возможно, он испытывает стресс - как результат частого одиночества.

Также от скуки коты могут делать вред: точить когти о мебель, сбрасывать вазоны с подоконников, одним словом, привлекать к себе внимание.

Иногда одиночество кошки провоцирует агрессию на других животных. Кошка может начать оскорблять других животных в доме или во дворе, причем даже собак. Таким образом она показывает лидерство и доминирование и пытается украсить свои серые будни.

