Малыш внимательно следил за шоу.

Маленький внук рэпера Эминема впервые в жизни побывал на концерте звездного дедушки. Появились кадры трогательного момента.

27 ноября в Детройте состоялся футбольный матч "Детройт Лайонс" и "Грин-Бэй Пекерс", но больше всего внимание привлекло выступление в перерыве между таймами. На стадион вышел легенда рэпа - Эминем.

Поддержать отца пришла и его 29-летняя дочь - Хейли Джейд Скотт. Однако, блогерша была не одна. Девушка привела на стадион 8-месячного сына Эллиота, чтобы тот заценил шоу своего известного дедушки.

Видео дня

В своем блоге в Instagram Хейли выложила милое видео с малышом. Она держит мальчика на руках, пока тот внимательно следит за тем, что происходит на сцене. Впрочем, мама все же позаботилась о безопасности маленького ребенка, надев ему на голову защитные наушники.

"Счастливого Дня благодарения", - написала блогерша.

Эти кадры быстро разлетелись по сети - пользователи не сдержали своего восхищения семейкой в комментариях:

"Самый милый болельщик в мире - это Эллиот, который поддерживает своего дедушку".

"Как мило он смотрит на дедушку!"

"Смотреть, как твой дедушка читает рэп, и не чувствовать при этом стыда, потому что он легенда, - это высший уровень крутости!"

Напомним, что Эминем впервые стал дедушкой 14 марта этого года. Дочь рэпера поделилась радостной новостью в своем блоге, показав первое фото малыша.

