От правительства Свириденко требуют заставить самозанятых предпринимателей платить НДС.

Новая программа Международного валютного фонда не оставит физических лиц-предпринимателей (ФОП) в Украине без льгот в ближайшем будущем.

Таким мнением в разговоре с УНИАН поделился член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"С 2008 года в меморандуме с МВФ присутствует требование к украинскому правительству привести цены и тарифы на энергоносители для населения к рыночному уровню. Скажите мне, пожалуйста, что-то хоть раз было сделано в этом направлении?" - напоминает Пендзин.

Соответственно, если новое соглашение с Фондом будет предусматривать более жесткие условия налогообложения, в частности ФОПов, его имплементация может затянуться на долгое время, говорит экономист.

"Кто вам сказал, что если Украина подпишет меморандум с требованиями по отношению к упрощенной системе налогообложения, это будет сделано завтра?" - задает риторический вопрос специалист.

Новая кредитная программа МВФ - последние новости

Новое соглашение МВФ с Украиной предусматривает кредитование объемом 8 миллиардов долларов на четыре года. В то же время от Киева требуют сбалансировать бюджет на следующий год, ввести пошлины на посылки из-за рубежа стоимостью до 150 евро и заставить платить налог на добавленную стоимость для самозанятых предпринимателей с годовым доходом более 1 миллиона гривен.

Ранее переговоры с Фондом зашли в тупик, поскольку МВФ перестал понимать логику некоторых расходов нового бюджета, предложенных правительством Украины, в частности программы УЗ-3000 о бесплатном проезде украинцев по железной дороге на расстояние до 3000 километров в пределах страны.

