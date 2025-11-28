Новая тактика позволяет российским оккупантам наносить удары на большей глубине.

Украинские военные рассказали, что Россия использует собственные беспилотники с фиксированным крылом "Молония" для перевозки FPV- дронов, то есть, небольших беспилотников с видом от первого лица, сообщает Business Insider.

Издание отмечает, что эти квадрокоптеры стали доминирующей силой на поле боя. Такая тактика врага хоть и не нова, но вызывает все большую обеспокоенность украинских сил, поскольку она позволяет FPV действовать и наносить удары на большей глубине.

В материале рассказывается, что в войне использовались и другие типы носителей материнских дронов, но, по словам солдат, Россия только недавно начала использовать "Молнию" для таких целей.

По словам солдата 4-го полка специального назначения подразделения специальных операций Украины, недорогие дроны "Молния" выполняют функцию "авианосца", доставляя в бой один или два FPV, что значительно увеличивает их радиус действия.

Как рассказал украинский военный с позывным "Хищник", "Молния" также способна нести взрывной груз, что позволяет ей выполнять функцию и ударного дрона.

После того, как "Молния" выпускает свои бортовые FPV, она может продолжать полет с целью поражения цели. Добавляется, что Россия иногда даже устанавливает на дрон противотанковые мины, чтобы увеличить его взрывной потенциал.

"Они дешевые, их много, поэтому их можно использовать в любое время - в любой момент - когда захочется", - отметил украинский военный.

Командир украинского беспилотного подразделения, действующего на северо-востоке Харьковской области, назвал тактику России с привлечением БпЛА "Молния" "ненужной эстафетой".

"Они часто могут пролетать десятки километров, а FPV дистанционно пилотируются после того, как их сбрасывает материнский дрон", - пояснил он.

Отмечается, что эту тактику российские оккупанты начали применять в Харьковской области несколько недель назад воспользовавшись тем, что на линии фронта произошли изменения.

Еще один украинский военный высказал предположение, что у России может не быть много дронов "Молния", поэтому считает новую угрозу "экспериментальной".

Еще один украинский военный на условиях анонимности рассказал, что Украина также имеет материнские дроны, которые могут нести три или даже четыре меньших беспилотника. Однако из соображений безопасности он отказался рассказывать, насколько распространено их использование.

Издание отметило, что ранее Украина сообщала об использовании морских дронов для перевозки FPV в Черном море. Тогда меньшие квадрокоптеры взлетали с материнского корабля для атаки на нефтяную платформу, контролируемую Россией.

В материале указывается. что использование Россией дронов "Молния", несущих FPV, является еще одним примером инноваций на поле боя. Это также означает, что беспилотники продолжают играть все более доминирующую роль в продолжающемся конфликте.

"Война меняется. Я не говорю, что каждый день, но точно каждый год, каждые полгода. Они постоянно испытывают новые тактики. Мы делаем то же самое", - поделился украинский военный с позывным "Хищник".

Подполковник Юрий Мироненко, заместитель министра обороны Украины по вопросам инноваций и бывший командир подразделения беспилотников рассказал изданию, что новые военные технологии часто дают одной стороне преимущество только на ограниченный промежуток времени, примерно на несколько месяцев. По словам Мироненко, за это время другая сторона выясняет, как реагировать на новую опасность.

Как отметил "Хищник", Россия постоянно модифицирует свои дроны, чтобы сделать их более смертоносными.

"Они совершенствуют свое оружие - свое оборудование - непрерывно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, каждый день", - рассказал военный.

Дроны на войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что российские ученые тестируют технологию дистанционного управления птицами, чтобы те могли собирать данные для мониторинга среды. Отмечается, что в РФ уже показали голубей, которых оснастили мозговыми имплантатами. Они их назвали "биодронами". Известно, что сигналы птицы получают через аппаратуру, которую вживили им непосредственно в мозг.

Также мы писали, что эксперт по системам РЭБ и военной связи Сергей "Флеш" Бескрестнов поделился, что российские оккупанты придумали, как можно превратить стаи "Шахедов" в децентрализованную систему связи для сбора разведданных и ручного управления отдельными дронами при необходимости. "Флеш" рассказал, что враг начал систематически устанавливать на дальнобойные дроны китайские радиомодемы нескольких спектров диапазона частот.

