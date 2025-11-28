Наиболее показательным в этом случае специалисты считают рынок тяжелых грузовых авто.

Компании из Китая захватывают ключевые позиции на российском рынке, тогда как местный бизнес ничего не может им противопоставить.

Об этом сообщают в Службе внешней разведки Украины.

Китайцы получают контроль без существенных вложений.

Наиболее показательным в этом случае специалисты считают рынок тяжелых грузовых авто. В январе-октябре этого года продажи машин массой более 14 тонн в России упали на 54%, тогда как в сегменте магистральных тягачей падение составило 71%.

"КАМАЗ", доля которого на рынке составляет 29,5%, все еще выступает формальным лидером. В то же время китайские компании Sitrak (16,3%), Shacman (10,8%) и FAW (9%) активно его вытесняют. Определенное давление наблюдается со стороны белорусского "МАЗа", доля которого составляет 7,2 %.

По мнению специалистов, российские производители оказались фактически парализованными из-за высокой ключевой ставки, неэффективной монетарной политики и сокращения бюджетного импульса.

"Формальные показатели инвестиций в основной капитал на вид стабильны, но это - лишь отражение старых активов, тогда как реальное падение достигает 1,5%", - отмечают в Службе внешней разведки.

Экспортные доходы россиян сократились на 20%, а рост налоговой нагрузки, включая НДС, дополнительно ограничил возможности бизнеса.

Сами российские промышленники связывают невозможность развития с замедлением снижения ключевой ставки и высокой стоимостью кредитов.

Если ситуация не изменится (а предпосылок для этого нет), российских производителей и в дальнейшем будут вытеснять с ключевых сегментов рынка.

Ситуация в экономике России - последние новости

Ранее Росстат сообщил, что российская промышленность ускорилась в октябре после нескольких месяцев стагнации. По словам специалистов, улучшение обусловлено ростом выпуска в отраслях обрабатывающей промышленности, который сформировали преимущественно отрасли, ориентированные на госзаказы. В первую очередь, речь идет об ОПК.

В то же время в гражданских отраслях РФ ситуация остается депрессивной. Например, сокращение производства продуктов происходит второй месяц подряд.

Также сообщалось, что до конца года в России могут закрыть до 20% автомобильных салонов. Последнее связано с падением продаж авто.

