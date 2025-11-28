По словам Романенко, Россия тратит миллиарды долларов на производство "Шахедов", а эффективность не очень высокая.

Самолеты лучше маневрируют, чем "Шахеды", и имеют большой шанс уклониться от поражения в случае опасного маневра. Такое мнение в эфире телемарафона высказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко, комментируя информацию о попытках РФ начать охоту на украинскую авиацию с помощью ударных дронов.

В частности, его попросили прокомментировать факт того, что россияне оснащают "Шахеды" камерами заднего вида, что помогает противодействовать украинским дронам-перехватчикам и якобы дает возможность охотиться на самолеты ВСУ.

Эксперт отметил, что такая модернизация значительно повысит стоимость "Шахедов", которые и без того недешевы.

"Украинские самолеты имеют большую скорость, чем "Шахед". Как они собираются это делать? Разве что речь о спортивных самолетах, которые охотятся за "Шахедами". Такой вариант возможен. Но самолет в любом случае более маневренный, чем "Шахед". Если пилот увидит угрожающие маневры, у него будут шансы избежать встречи", - пояснил Романенко.

По его словам, сейчас при массированных налетах сбивается 92-94% "Шахедов". То есть сбивается больше, чем 9 из 10. Он отметил, что если повысить количество уничтоженных российских дронов, хотя бы на несколько процентов, теряется экономический смысл их использования.

"Россия тратит миллиарды долларов в год на производство "Шахедов", а эффективность их не очень высока. По крайней мере, не та эффективность, которую ожидаешь при запуске. Максимально они запускали 800 "Шахедов". И представьте, что 720 из них валяются на земле. А их надо было три месяца накапливать", - констатирует Романенко.

По его словам, Украина тоже теряет много своих дронов во время атак, но они дешевле, поскольку "Шахед" изготавливается из дорогих материалов, а это очень важный момент.

Охота "Шахедов" на самолеты: что известно

Напомним, Business Insider со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Юрия Мироненко сообщил, что РФ начала использовать "Шахеды" для охоты на украинскую авиацию. Он назвал это новым поворотом в тактике боевых действий Москвы.

По словам Мироненко, РФ регулярно испытывает новые возможности дальнобойных дронов, как новых модификаций "Шахедов", так и других моделей. Например, Россия начала использовать "Шахеды", управляемые операторами через антенны из оккупированных регионов Украины, территории России или Беларуси, неподалеку от линии фронта.

