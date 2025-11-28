Актриса рассказала, кто является ее самой большой поддержкой.

Известная украинская актриса Антонина Хижняк показала редкое фото в семейном кругу и засветилась с таинственным мужчиной. Звезда сразу рассекретила незнакомца.

Хижняк, которая сыграла одну из главных ролей в праздничной комедии "Поезд к Рождеству", побывала на премьере фильма. В своем блоге в Instagram актриса поделилась своими впечатлениями, а также показала, кто пришел ее поддержать.

Как оказалось, важное событие в жизни Антонины не смогли пропустить ее близкие. В частности, на показе побывали ее родители. Артистка опубликовала фото с ними и поблагодарила их за поддержку.

"Моя незаменимая группа поддержки", - написала она.

Однако, кроме мамы с папой, на кадре рядом с Тоней засветился высокий мужчина. Хижняк не стала долго тянуть интригу и сразу расставила все точки над "і".

Как оказалось, это вовсе не незнакомец, а родной брат актрисы, с которым она, очевидно, поддерживает очень теплые отношения.

"Братусик", - отметила Антонина.

Стоит отметить, что Антонина Хижняк редко освещает свою личную жизнь, поэтому в сети часто ходят различные слухи об избранниках актрисы. Впрочем, известно, что она разведена и сама воспитывает 8-летнего сына Максима. Недавно Тоня рассказала, как ее ребенок переживает разлуку, когда мама в командировке.

