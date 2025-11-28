Певицу обвинили в постановке.

Популярный певец Меловин эмоционально ответил критикам, которые не поверили в его помолвку с бойфрендом и обвинили в хайпе.

В сети распространилась информация, что предложение, которое получил Меловин от своего парня-парамедика, было ни чем более, как "постановкой" и "цирком". Также артисту приписали пиар на теме войны, ведь его избранник был одет в военную форму, а само действо происходило в центре столицы, на Майдане Независимости - именно там, где разворачивались действия Революции достоинства.

В своем блоге в Instagram певец отреагировал на подобные обвинения, отметив, что "цирк" только в голове у тех, кто распространяет дезинформацию. На самом же деле они с Петром имеют глубокие чувства друг к другу и это предложение стало подтверждением их любви.

Меловин дипломатично вышел из ситуации, пожелав такого же счастья всем, кто комментирует его личную жизнь.

"Если это и был "цирк", то только один - в головах тех, кто боится чужой свободы. Мы с Петром желаем только счастья и тех эмоций, которые испытываем друг к другу мы", - написал он.

К слову, недавно Меловин раскрыл подробности своей скандальной помолвки, показав видео трогательного момента. Также певец рассказал подробнее о своем избраннике и его вовлеченности в армию.

