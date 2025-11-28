Благодаря этой системе враг может вести разведку и корректировать удары дронов в режиме реального времени.

Российские оккупанты придумали, как превратить стаи "Шахедов" в украинском небе в децентрализованную систему связи для сбора разведданных и ручного управления отдельными дронами при необходимости. Об этом в своем блоге в Телеграм сообщил эксперт по системам РЭБ и военной связи Сергей "Флэш" Бескрестнов.

По его словам, противник начал систематически устанавливать на дальнобойные дроны китайские радиомодемы нескольких спектров диапазона частот.

"Тем, кому это "не понятно, но очень интересно". Наш противник ставит радиомодемы на "Герберы" и "Шахеды", которые, находясь одновременно в небе, создают целую сеть связи. В этой сети вся информация передается сразу через все модемы прямо на Россию. Подавить ее сложно, поскольку это целая паутина", - подчеркнул Бескрестнов.

По его словам, имея в небе над Украиной такую систему связи, противник может в реальном времени собирать разведывательную информацию с "Гербер" и "Шахедов", а при необходимости брать под ручное управление отдельные "Шахеды" в воздухе.

"О важности контроля этого процесса (борьбы с ним) и угрозах для обороноспособности страны я недавно рассказывал Главкому [Александру Сырскому]. Надеюсь, он меня услышал", - написал "Флэш".

Модернизация "Шахедов": последние новости

Как сообщал УНИАН, Россия начала устанавливать камеры заднего обзора на некоторые "Шахеды", чтобы они могли отслеживать украинские дроны-перехватчики и уклоняться от них.

Заместитель министра обороны Украины по инновациям Юрий Мироненко заявил, что Россия "постоянно испытывает" новое оружие глубокого удара, в частности модифицирует "Шахеды" и разворачивает новые модели.

