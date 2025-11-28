Это уже третий или четвертый тестовый запуск этой ракеты, и до сих пор только один был частично успешным.

В России полным провалом закончился тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат", носителя ядерных боеголовок. Сразу после взлета ракета потеряла управление и упала рядом с местом запуска.

Сначала в соцсетях распространились видео провального пуска, снятые с нескольких ракурсов. На этих кадрах видно, как после падения ракеты на том месте сначала происходит мощный взрыв, а затем поднимается густое облако черно-пурпурного дыма.

При этом сообщалось, что инцидент произошел вблизи города Ясный в Оренбургской области неподалеку от границы с Казахстаном.

Украинский военно-аналитический проект Defense Express отмечает, что такой цвет дыма присущ лишь некоторым видам очень токсичного топлива - пары азотного тетраоксида и несимметричного диметилгидразина, более известных как "амил" и "гептил" соответственно. Такое топливо используется в целом ряде советских и российских ракет.

Учитывая то, что сам инцидент произошел возле города Ясный, где расположена база российских ракетных войск стратегического назначения и один из российских космодромов, аналитики предполагают, что речь идет о неудачном тестовом пуске межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат".

Когда эту ракету испытывали в последний раз - 21 сентября 2024 года на космодроме "Плесецк" в Архангельской области - она взорвалась прямо в пусковой шахте. В результате взрыва тогда был уничтожен весь испытательный комплекс.

А поскольку россиянам надо где-то продолжать испытывать недоделанный "Сармат", который в Кремле ежегодно с 2021 года обещают поставить на боевое дежурство, вероятно, это решили делать на космодроме "Ясный", предполагают аналитики. Ведь там имеются пусковые шахты, подходящие для этой ракеты, и другое нужное оборудование.

"Таким образом, если информация подтвердится, то это был третий или четвертый пуск РС-28 "Сармат", из которых только один был успешным, как минимум, частично", - добавили в Defense Express.

Межконтинентальная ракета РС-28 "Сармат": что надо знать

Как писал УНИАН, РС-28 "Сармат" - это российская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) тяжелого класса, созданная как стратегический ракетный комплекс пятого поколения для замены советской ракеты Р-36М2 "Воевода".

Согласно заявленным характеристикам, "Сармат" может иметь дальность полета до 18 000 километров, а грузоподъемность - до 10 тонн. В качестве боевой нагрузки предусмотрено использование нескольких ядерных боеголовок индивидуального наведения - по разным данным, от 10 до 15, или гиперзвуковых планирующих блоков Авангард, или комбинации боеголовок и средств противодействия системам ПРО (например, ложных целей или контрмер).

Одной из важных особенностей, на которые делали особый акцент российские пропагандисты, является способность "Сармата" менять траекторию почти произвольно, в частности на стадии суборбитального облета через Южный полюс - это, по замыслу, должно усложнить попытки перехвата ракеты или ее трекинга системами спутниковой разведки или ПРО.

Несмотря на амбициозные заявления, эксперты и внешние наблюдатели выражали серьезные сомнения относительно реальной боевой готовности "Сармата". Согласно анализу из открытых источников, у России возникли значительные проблемы с надежностью ракеты - в частности, во время испытаний случались взрывы или аварийные запуски.

По оценкам некоторых специалистов, на сегодня РФ не смогла полностью воспроизвести технологии, на которых базировалась "Воевода", поэтому "Сармат" фактически является не столько новой эффективной ракетой, сколько попыткой реинжениринга - со всеми сопутствующими рисками.

