Украина столкнулась с рядом проблем на фоне переговоров, включая коррупционный скандал и ситуацию на фронте.

"Мирный план" США, который в значительной степени требует пойти на уступки России, может быть максимум, на который может рассчитывать Украина.

Об этом в колонке для Politico пишет Джейми Деттмер - редактор отдела мнений и обозреватель по иностранным делам.

Он отмечает, что несмотря на весь героизм, пока нет оснований считать, что Украина сможет изменить ситуацию в свою пользу. Киев вряд ли выйдет из самой опасной зимы в течение всей полномасштабной войны в лучшем состоянии. Зато, по мнению аналитика, Украина может оказаться в еще более слабом состоянии - на поле боя, в тылу и во внутренней политике.

Журналист отмечает, что Силы обороны Украины на фронте находятся в затруднительном положении. Тогда как в тылу российские атаки разрушают энергетическую систему страны и инфраструктуру природного газа, которая обеспечивает теплом 60% украинцев во время холодных зимних месяцев.

Кроме того, Украина исчерпывает свои финансовые ресурсы. И сложно представить, как утопающая в долгах Европа сможет предоставить Киеву 250 миллиардов долларов для продолжения борьбы в течение четырех лет.

На фоне этого в Украине также возник огромный коррупционный скандал, в котором замешаны лица из окружения украинского президента, что подрывает доверие как среди союзников, так и среди населения страны. Это также дает администрации президента США Дональда Трампа и движению MAGA аргументы в пользу того, что Вашингтон должен "покончить с Украиной". И на фоне этого всего, Киев должен иметь дело с противоречивыми усилиями США, направленными на прекращение войны.

Деттмер отмечает, что победа Украины всегда была маловероятной, если речь идет о восстановлении границ 1991 года и членстве в НАТО. Он пояснил, что это вина не Украины, а западных союзников Киева, которые "никогда не были дальновидными или практичными в своем мышлении".

План на 19 пунктов, который Украина вместе с союзниками согласовала в Женеве - это, конечно, улучшенная версия предыдущего плана, предоставленного США. Однако он все равно "уродливый и позорный".

"Для Украины такое неудачное соглашение, которое оставляет ее со слабыми гарантиями безопасности, лишает 20 процентов территории и запрещает ей вступать в НАТО, будет иметь серьезные внутренние последствия и несет высокую вероятность гражданских конфликтов. Нетрудно представить, как может отреагировать армия и ее ветераны... Это также будет означать вознаграждение за хулиганство Путина и отсутствие реальной ответственности за зверский характер ужасного поведения его армии", - пишет Деттмер.

Ранее глава ОП Андрей Ермак заявлял, что Украина не пойдет на уступки территориями в обмен на мир с РФ. Он отметил, что Зеленский "не подпишет этот документ", поскольку это запрещает Конституция.

Между тем Sky News, анализируя реакцию Путина на мирный план США, пишет, что кремлевский диктатор четко дал понять - он не пойдет на компромиссы с Украиной. В частности Путин требует признания "российского суверенитета над Крымом и Донбассом" и отвод Сил обороны из Донецкой и Луганской областей.

