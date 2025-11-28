В Европе это обязательное требование для всех транспортных средств.

В Украине планируют ввести обязательный технический контроль для всех транспортных средств, включая легковые автомобили. Сейчас это требование действует только для коммерческих грузовиков и автобусов.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач в интервью ЦТС.

"Большое направление, которое будет для Украины непростым политически - это внедрение обязательного технического контроля. Техосмотр должен предусматриваться для всех транспортных средств, включая легковые авто", - отметил замминистра.

По его словам, сейчас в Украине он действует только для коммерческих грузовиков и автобусов, но в Европе это обязательный основополагающий регламент.

Кроме того, в Украине должен заработать придорожный технический контроль. Таким образом украинские контрольные службы будут иметь возможность остановить на дороге авто и полноценно проверить техническое состояние транспортного средства.

"Это будет непростой документ, но мы работаем над тем, чтобы это сделать", - отметил Деркач.

В Минразвития также работают над разработкой законопроекта, который изменит подход к сертификации подержанных автомобилей, которые завезли в Украину. Поскольку, по словам замминистра, нынешняя сертификация - неэффективный и часто коррупционный инструмент, который не имеет аналогов в ЕС.

"Будем его менять на обязательный технический контроль. То есть подержанный автомобиль, когда будет ввозиться в Украину, будет проходить не сертификацию, а первый обязательный технический контроль. Это еще один подход, который шаг за шагом приведет нас к обязательному техническому контролю для всех автомобилей", - добавил Деркач.

Для владельцев автомобилей в Украине существует специальная процедура техосмотра, во время которой проверяют исправность средства. Обычно услуга обязательна для коммерческого транспорта, но в некоторых случаях ее надо пройти и водителям частных авто. В мае этого года цены на данную услугу подняли. Для легковых авто эта процедура стоит 1700 гривен, а для грузовиков - 2300 гривен.

12 ноября стало известно, что в Украине перестали выдавать бумажные свидетельства об окончании теоретического или практического курса обучения в автошколах. Таким образом после завершения обучения автошкола самостоятельно вносит данные в Единый государственный реестр МВД.

