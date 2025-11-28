Над кольцом работали ювелиры королевы Елизаветы II.

Обручальное кольцо, с которым принц Гарри сделал предложение Меган Маркл, остается одним из самых обсуждаемых ювелирных украшений современной монархии.

Как пишет Daily Mail, кольцо пережило как минимум четыре изменения с момента помолвки. Еще во время подготовки к предложению Гарри пытался создать для любимой уникальный символ их отношений. Он привлек ювелиров Cleave & Company - мастеров, которые работали с королевой Елизаветой II, - и тайно вынес кольцо Меган, чтобы точно подобрать размер.

Для центрального бриллианта принц выбрал камень из Ботсваны, страны, где пара влюбилась во время своего третьего свидания. А два боковых камня взяли с браслета принцессы Дианы. Во время помолвки кольцо имело классический толстый желтый золотой обод и три бриллианта. Но уже в 2019 году публика заметила первые изменения.

Видео дня

На Trooping the Colour Меган появилась с более тонким обручальным кольцом, инкрустированным мелкими бриллиантами, в стиле, который ювелиры называют более "американским". Тогда же она впервые продемонстрировала и новое кольцо с тремя камнями по датам рождения - своего, Гарри и их сына Арчи.

По словам авторов биографии "Finding Freedom", именно Гарри инициировал обновление кольца, обратившись к знаменитому ювелиру Лоррейн Шварц. В 2022 году появились новые предположения об изменениях: на Играх непокоренных в Гааге кольцо выглядело так, будто вокруг центрального бриллианта добавили новые камни. А в 2023-м обручальное кольцо вовсе исчезло с руки герцогини - источники утверждали, что один из бриллиантов расшатался и нуждался в ремонте.

Когда украшение снова появилось в трейлере ее Netflix-проекта, внимательные фанаты заметили, что центральный камень имеет другую форму. Это подпитало слухи о третьей или даже четвертой модификации. Другие предполагают, что Меган просто носила копию, чтобы не повредить оригинал во время бытовых дел.

Как известно, Гарри делал предложение Меган во дворе Nottingham Cottage под холодным ноябрьским небом, выставив на траве электрические свечи и открыв бутылку шампанского:

"Я хотел, чтобы это выглядело как Ботсвана, где я впервые подумал о предложении".

Напомним, недавно Меган Маркл и принц Гарри впервые за несколько лет показали лица своих сына и дочери.

Вас также могут заинтересовать новости: