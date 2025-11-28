Речь об оккупированном полуострове зашла в новом выпуске развлекательного шоу.

Известная украинская ведущая и блогер Леся Никитюк откровенно призналась, что никогда не была в Крыму, который сейчас оккупирован Россией.

В одном из раундов нового выпуска развлекательного шоу "Хто зверху?" Леся предложила мужской команде участников угадать, правда ли то, что она "никогда не была в Крыму". Мнения разделились поровну - только двое участников команды ответили, что это правда, еще двое - что нет. И тогда Никитюк рассказала:

"Единственный шанс в моей жизни, когда я могла бы попасть в Крым, в тот лагерь "Артек", в который мечтали попасть все… у нас была спартакиада, но, к сожалению, мы не смогли ее выиграть, и я так и не поехала в Крым. И я ни разу там не была… Когда мне все рассказывают истории о Крыме, я так слушаю, слушаю и…".

Соведущий Леси, певец Владимир Дантес пообещал ей провести экскурсию по полуострову.

"Я там с 7-ми лет. У меня там брат жил, дедушка жил, по всему Крыму. Я его знаю от а до я", - сказал он.

