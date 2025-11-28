Российские захватчики непрестанно отсылают бойцов на штурм украинских позиций и получают определенные успехи.

Силы обороны пытаются стабилизировать ситуацию вблизи Гуляйполя Запорожской области и выставить дополнительный защитный рубеж, но российские оккупанты не останавливают постоянного штурма. Об этом говорится в сообщении аналитиков из мониторингового проекта DeepState.

"Сейчас с привлечением дополнительных ресурсов бойцы Сил обороны Украины пытаются выставить дополнительный рубеж обороны и стабилизировать ситуацию. Противник, зная и осознавая проблему, посылает беспрестанно штурмовать наши позиции и осуществляет постоянное давление, чем имеет определенные успехи", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что российские оккупанты массово фиксируются в окрестностях Гуляйполя. Как подчеркивают аналитики, о проблемах стоит говорить, чтобы их ликвидировать и изучать для дальнейшего избежания.

"Но когда в проблему влезает манипуляция, перекручивание и личный интерес - проблема теряет свою суть и главные выводы растворяются, что делает все приложенные усилия напрасными", - добавили в DeepState.

Манипуляции и искажение ситуации на фоне реальных проблем

Как напомнили аналитики, проблема обострилась, когда во фланг бойцов 102 отдельной бригады территориальной обороны зашел противник из-за провала обороны смежного подразделения в районе Успеновки и Ровнополья, от которых враг полез на Затишье и начал активное давление на Зеленый Гай и Высокое (Красное).

"В тот момент, когда кто-то отвоевывал у видео Успеновку вместо того, чтобы реагировать на проблему, ситуация ухудшалась и переходила в критическое состояние. Именно с этого момента начались взаимные обвинения и искажения фактов, которые каждый видит по-своему, в частности, чтобы оправдать себя", - сказано в сообщении.

Отмечается, что оперативное командование начало привлекать дополнительные ресурсы, чтобы в срочном порядке стабилизировать ситуацию. Так, были задействованы бойцы 225 отдельного штурмового полка с другими подразделениями, о которых врагу еще неизвестно:

"Одновременно с этим в обществе начало гулять разного рода обсуждение своего видения развертывания событий, которое описывается с индивидуального видения, а не с широкого. Нами было отмечено о факте открытия дружественного огня из-за самовольного оставления позиций и хаоса, который происходил на участке фронта. В этих событиях сразу был прикреплен ярлык конкретным подразделениям, которые потом начали интерпретироваться как "заградотряды" и т.д., что искажает обстоятельства событий".

Аналитики добавили, что в этих событиях отсутствовала коммуникация, за которую ответственность несет командование 102 бригады. По данным DeepState, последнее не обеспечило связь как со своими бойцами, так и с соседними подразделениями, которые даже не осознавали, что на них начнет массово выходить целых две роты бойцов в хаосе под покровом тумана.

"Командование подразделения 102 бригады в это время самоустранилось от принятия решений. Первые контакты сопровождались дружественным огнем, после чего удалось наладить контакт и стабилизировать именно эту ситуацию. Кроме этих событий, стоит также острый вопрос, какие совершались действия по обороне города и обеспечению подразделений, когда участок не был активным", - отмечается в сообщении.

Ситуация возле Гуляйполя

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 28 ноября, Силы обороны юга Украины отмечали стабилизацию фронта возле Гуляйполя. В частности, говорилось, что ситуацию удалось вернуть под контроль украинских защитников.

Накануне появилась информация, что украинским защитникам пришлось отойти из ряда населенных пунктов в районе Гуляйполя из-за постоянных массовых штурмов и разрушения наших оборонительных позиций.

