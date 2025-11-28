Орбан первіы делом предложил провести саммит РФ-США в Будапеште.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным. В ходе встречи они, в частности, обсудили возможность провести "мирный саммит" США и РФ по Украине в Будапеште.

В частности, Орбан заявил, что Венгрия готова предоставить площадку для переговоров по урегулированию войны в Украине и подчеркнул, что Будапешт заинтересован в успешном завершении мирных инициатив по Украине.

"Венгрия заинтересована в мире, и мы искренне надеемся, что недавно обнародованные мирные инициативы в конечном итоге приведут к этому самому миру. Наша сегодняшняя встреча дает мне возможность подтвердить, господин президент, что Венгрия готова обеспечить площадку для таких переговоров и готова содействовать успешному завершению этого процесса", – отметил он.

Путин в свою очередь отметил, что "будет рад" использовать Будапешт в качестве места для саммита РФ-США.

Путин также похвалил Орбана за "взвешенную позицию по украинскому вопросу".

В свою очередь Орбан пожаловался Путину на экономические потери от войны.

"Украина — это сосед Венгрии, поэтому Венгрия в полной мере ощущает влияние украинского конфликта на себе. В том числе, мы несем ощутимые экономические потери", — сказал Орбан.

Ранее Орбан заявлял, что на встрече с Путиным планирует обеспечить энергоснабжение Венгрии зимой и в следующем году. Он также неоднократно заявлял, что хочет возродить планы проведения "мирного саммита" в Будапеште между Трампом и Путиным по Украине.

Орбан надеялся принять встречу Трампа и Путина

Как писал УНИАН, в октябре состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, по итогам которого они договорились провести встречу в Будапеште. Ее подготовку поручили главам МИД обеих стран — Сергею Лаврову и Марко Рубио.

Однако после того, как эти двое провели собственный телефонный разговор, саммит был отменен, а США ввели новые санкции против РФ – впервые с начала второй каденции Трампа.

