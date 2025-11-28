По предварительной информации, враг атаковал село Шестаково авиабомбой.

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Харьковскую область, в результате чего погиб мужчина, а две женщины получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Армия РФ атаковала гражданское население Старосалтовской громады. Предварительно, враг ударил УАБ по с. Шестаково", - написал он.

Так, в результате обстрела один мужчина погиб, его данные уточняются. Кроме того, две женщины - 61 и 52 лет - получили травмы, их госпитализировали.

Синегубов добавил, что разрушено было по меньшей мере два частных дома и две хозяйственные постройки. В результате удара повреждены еще шесть домов и три хозяйственные постройки, вспыхнул пожар.

"Экстренные службы работают на месте попаданий. Прилагаются все усилия, чтобы помочь пострадавшим и ликвидировать последствия вражеского удара", - подчеркнул глава ОГА.

Другие атаки россиян по Харьковской области

В ночь на 25 ноября российская оккупационная армия атаковала ориентировочно десятью "Шахедами" подстанцию "Харьковоблэнерго", являющейся основной для обеспечения города водой.

Так, в Харькове из-за последствий вражеского удара по критической инфраструктуре была введена подача воды по графику. Мэр города Игорь Терехов тогда сообщал, что после удара город временно перешел на собственные резервные схемы питания - систему "энергетического острова", которая была создана ранее.

