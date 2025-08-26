Президент США надеется урегулировать войну РФ против Украины "очень быстро".

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал ряд новых заявлений по российско-украинской войне. В частности, он заговорил о возможности введения санкций и пошлин не только против России, но и в отношении Украины.

"Зеленский тоже не совсем невинен. Для танго нужны двое", – сказал он во время общения с журналистами, добавив, что сейчас у него хорошие отношения с украинским президентом.

По словам американского лидера, он будет будет добиваться встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Видео дня

"Мне нужно добиться их обоих одновременно вместе. Но я хочу, чтобы все закончилось. У нас есть экономические санкции. Я говорю об экономических, потому что мы не собираемся ввязываться в мировую войну", – подчеркнул Трамп.

Президент США надеется урегулировать войну РФ против Украины "очень быстро":

"Никаких окончательных выводов нет, но, надеюсь, мы очень быстро разрешим проблемы, связанные с Газой, а также с Украиной и Россией".

В то же время Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут наращивать поставки вооружений союзникам по НАТО, которые поставляют военную помощь Украине.

При этом, когда журналист уточнил, что в России заявляют, что Путин не подпишет соглашение с Зеленским, поскольку считает его "нелегитимным", американский лидер сказал: "Неважно, что они говорят. Это все чепуха. Все просто строят из себя".

Война в Украине: это стоит знать

В Вашингтоне готовы внести свой вклад по обеспечению безопасности для Украины после войны, предоставив так называемые "стратегические инструменты". Речь идет в том числе о наблюдении и разведке с применением технологий (ISR).

Тем временем The Hill назвало 5 причин, по которым правитель РФ Путин не пойдет на завершение войны против Украины. Среди них – тот факт, что Россия искренне верит, что Украина как государство должна быть уничтожена, чтобы она сама могла выжить. Кроме того, Путин понимает, что его солдаты, которые вернутся домой после войны, могут свергнуть его режим.

Вас также могут заинтересовать новости: