Томаты за два дня прибавили более 50% к своей стоимости.

Перед выходными цены на часть овощей и фруктов на "Столичном рынке" претерпели изменения. Больше всего выросла стоимость красных помидоров - с 50 до 80 грн/кг и их розовых "родственников" - с 60 до 90 грн/кг.

При этом такой ощутимый скачок цен произошел за два дня - со среды, сообщается на сайте рынка.

Еще одним трендом было массовое подорожание капусты, за исключением белокочанной. По сравнению с серединой недели подорожала синяя капуста - с 18 до 25 грн/кг, цветная капуста - с 27 до 33 грн/кг и пекинская - с 20 до 23 грн/кг. Но больше всего прибавила в цене брокколи - с 40 до 55 грн/кг.

Видео дня

На 15 гривен подешевел килограмм огурцов - до 120 гривень. Кабачки так же потеряли 15 гривен своей стоимости и стоят 55 грн/кг. Баклажаны подешевели умереннее - с 90 до 85 грн/кг.

В конце недели килограмм картофеля продается по более выгодной, чем в середине семидневки, цене. Она составляет 10 гривень против 11 гривень в среду и длительное время до того.

Также на гривну подешевели другие овощи борщевого набора, такие как морковь и свекла - обе позиции упали с 9 до 8 грн/кг.

Среди фруктов по состоянию на конец недели дешевле торговали яблоками - по 28 вместо 30 грн/кг и грушами - по 48 вместо 50 грн/кг. Импортные мандарины потеряли 12 гривен стоимости - до 68 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - прогнозы экспертов

Удешевление стоимости овощей классического "борщевого набора" - картофеля, свеклы и моркови - вписывается в предыдущие ожидания экспертов, которые предупреждали о нехватке мощностей для хранения этой продукции у фермеров. Аграрии сейчас активно распродают свой товар, чтобы он не испортился.

В то же время со второй декады декабря общая стоимость продуктовой корзины для украинцев будет ощутимо расти из-за традиционного сезонного фактора. Экономист Олег Пендзин прогнозирует общую продуктовую инфляцию в пределах 10%.

Вас также могут заинтересовать новости: