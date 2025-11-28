На Западе изучают опыт Украины в ее противостоянии с Россией.

Латвийский производитель дронов Origin Robotics, который поставляет технику Украине и работает над защитой восточного фланга НАТО, заявил, что война с Россией показала: союзникам нужны прежде всего автономные и недорогие системы, способные противостоять массированным ударам и компенсировать недостаток личного состава. Об этом пишет Business Insider.

Отмечается, что Origin Robotics производит автономные воздушные и наземные системы, в частности оснащенный искусственным интеллектом перехватчик дронов BLAZE и высокоточное оружие BEAK, запускаемое с дрона. Последнее уже используется в Украине.

Генеральный директор компании Агрис Кипурс говорит, что предприятие, создавая новые системы для нужд НАТО, учитывает украинский опыт.

Видео дня

"Мы берем то, чему научились в Украине, но адаптируем эти системы специально для использования в странах НАТО - под тот рынок, для которого мы их строим", - подчеркнул он.

Как противостоять "мясным штурмам"

Говоря о важности украинского опыта для западных армий, издание напомнило: ранее министр обороны Великобритании Люк Поллард заявлял, что любые западные производители дронов, чье оборудование не тестируется в Украине, "могут просто сдаваться".

Как говорится в статье, НАТО стоит принять во внимание, как Украина противостоит "мясным штурмам" россиян, имеющих целью истощить и прорвать оборону. По мнению Кипурса, малые армии с меньшим количеством военных смогут противостоять этой вражеской массе как раз благодаря автономным системам. Такая технология позволяет армиям быть "больше своей численности": автономность может обеспечить работу роев дронов, превращая одного оператора в целую боевую силу.

"Странам НАТО нужны масштабируемые решения. Мы должны создавать системы, которые можно развернуть в условиях небольшой армии, где один оператор должен выполнять значительно больше, чем оператор в Украине. И единственный ответ на это - автономность", - сказал гендиректор компании.

Как противостоять массированным обстрелам

В статье говорится, что на Западе также обеспокоены тем, как противостоять вероятным массированным обстрелам, учитывая нехватку средств ПВО, особенно доступных по цене. Мол, нерентабельно выпускать ракету Patriot за 4 млн долларов, чтобы сбить дешевый дрон.

Кипурс отметил, что "когда смотришь на нынешние решения для высокоточного поражения, самые дешевые из них стоят сотни тысяч долларов за один успешный удар". Некоторые ракетные системы дороже миллиона - именно для таких целей их и создавали.

По словам гендиректора, в приоритете должна быть именно дешевая массовость, а не дорогое вооружение, на которое армии делали ставку десятилетиями. Устранить эту проблему, говорит он, - "возможность" для европейских предпринимателей.

Российская агрессия против стран НАТО

Как сообщал ранее УНИАН, Россия применяет новое "зловещее" оружие в войне против Европы. Речь идет о множестве воздушных шаров, оснащенных GPS-трекерами, которые РФ запускает с территории Беларуси и которые затем переправляются через границу в Литву. Это создает хаос в воздушном движении и является новым этапом в гибридной войне РФ против Европы. Только с октября второй по величине аэропорт Прибалтики, Вильнюс, был вынужден закрываться девять раз из-за нашествия воздушных шаров.

Politico недавно писало, что Европа рассматривает активные действия против РФ. По данным издания, фдеи варьируются от совместных наступательных киберопераций против России и более быстрой и скоординированной атрибуции гибридных атак - с мгновенным указанием на Москву - до внезапных учений под руководством НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: