Вымышленный Комсомольск: эксперт говорит, что Путин получает искаженную информацию о войне

На слова российского диктатора не стоит ссылаться.

Российские генералы, которые доносят до инициатора войны против Украины Владимира Путина отчеты о ситуации на фронте, неправильно информируют диктатора. Такое мнение высказал военный обозреватель Денис Попович в эфире канала Суспільне.

"После того как Путин сказал, что захватили Комсомольск - можно было прекратить его слушать. Города Комсомольск вообще нет в Донецкой области. Даже переименованного. Он видимо Горишние Плавни имел в виду, но это Полтавская область. Я бы не ссылался на слова Путина, поскольку, очевидно, его неправильно информируют. Откуда берется та информация, которую он озвучивает в прямой эфир, то вопрос к его генералам, которые формируют для него отчеты", - подчеркнул Попович.

Эксперт прокомментировал утверждение российского диктатора о том, что оккупанты почти захватили Волчанск и практически полностью захватили Купянск. Как отметил обозреватель, на сегодняшний день в Волчанске продолжаются боевые действия. В то же время, сейчас от города остались руины, и это является следствием еще прошлогодних боев, которые сейчас продолжаются.

"Ситуация там была осложнена из-за того, что враг имел определенные успехи. Но, на сегодняшний день, о контроле врага над Волчанском даже мягко говоря сказать нельзя. То есть город держится", - отметил Попович.

Тяжелые уличные бои в Покровске

Отдельно он отметил, что ситуация в районе Покровского-мирноградской агломерации напряженная.

"Нельзя сказать, что она стабилизирована. Враг пытается заходить в Мирноград. Враг пытается окружать Мирноград. В Покровске позиции Вооруженных сил Украины находятся севернее железной дороги, которая распределяет Покровск на две части. Немного неравные части. Меньшая часть - северная, которая за Вооруженными силами Украины. Южная часть - это больше позиции российской армии", - рассказал Попович.

Он отметил, что информация о прорыве украинских войск в центр города или присутствие оккупационных войск в районе вокзала свидетельствует о том, что "продолжаются тяжелые уличные бои и ситуация изменчива".

По его мнению, все прогнозы, что россияне могут захватить Покровск до середины декабря, надо отставлять в сторону и следить за развертыванием ситуации в городе.

При этом, в Покровске враг обладает существенным преимуществом в пехоте. "Оно измеряется как минимум один к шести", - подчеркнул обозреватель.

Как Путин придумал бои в Комсомольске

Как сообщал УНИАН, 27 ноября Путин, рассказывая о ситуации в Покровске и Мирнограде, неожиданно сообщил о "боях" в городе Комсомольск, где якобы российские оккупанты захватили большое количество зданий. Глава Кремля считает, что этот город расположен на северо-востоке Донбасса. Однако, такого города в Донецкой области не существует.

