Украинца подозревают в причастности к подрыву российского газопровода в сентябре 2022 года.

В Германии формально взяли под арест гражданина Украины, ранее выданного правительством Италии по межгосударственному запросу по делу о подрыве "Северного потока". Об этом сообщает немецкая прокуратура.

"Выдан ордер на арест в связи с вероятным саботажем газопровода "Северный поток". Следственный судья Федерального суда сегодня (28 ноября 2025 года) выдал ордер на арест в отношении гражданина Украины Сергея К", - говорится в сообщении.

Впрочем фактически украинец находится под стражей уже более трех месяцев. Еще 21 августа его задержали в итальянской провинции Римини по немецкому ордеру и впоследствии по решению итальянского суда экстрадировали в Германию. В руки немецких правоохранителей украинца передали вчера, 27 ноября.

Дело о подрыве "Северного потока"

Как писал УНИАН, в сентябре 2022 года в Балтийском море в результате нескольких взрывов были повреждены три из четырех веток российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", соединявших Россию с Германией.

В августе 2024 года СМИ сообщили, что Германия выдала международный ордер на арест гражданина Украины, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов. В августе 2025 года круг подозреваемых был расширен, немецкая прокуратура выдала ордера на арест еще нескольких украинцев.

Формального обвинения им еще не предъявлено, они остаются в статусе подозреваемых, но немецкие правоохранители приложили усилия, чтобы эти люди оказались под стражей.

Так, в Италии по запросу Германии был арестован и впоследствии передан Берлину украинец, которого подозревают в причастности к диверсии. А вот в Польше суд отказался экстрадировать в Германию другого задержанного украинца. Судья признал подрыв российских газопроводов законной военной операцией в условиях войны, а значит диверсанты де-юре являются комбатантами, на которых распространяется иммунитет от преследования за действия, которые не являются военными преступлениями.

