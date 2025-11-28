Дата открытия пока не определена, поскольку продолжается полный аудит работы всех систем комплекса.

Антимонопольный комитет Украины согласовал переход столичного торгово-офисного комплекса "Гулливер" в собственность двух государственных банков.

Соответствующее решение АМКУ опубликовал 27 ноября.

"Предоставлено разрешение АО "Государственный сберегательный банк Украины" на приобретение вместе с АО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" контроля над активами в виде единого имущественного комплекса", - говорится в сообщении.

В "Ощадбанке" подтвердили УНИАН, что речь идет о комплексе "Гулливер". При этом в пресс-службе отметили, что дата открытия торгово-офисного комплекса (ТОК) Gulliver пока не определена, поскольку продолжается полный аудит работы всех систем комплекса.

"После завершения этого процесса мы сможем сформировать и объявить конкретный график возобновления работы. Не исключаем, что открытие будет происходить поэтапно, ведь часть систем уже прошла техническую проверку и находится на этапе устранения повреждений, нанесенных предыдущим владельцем. Удастся ли открыть комплекс до Нового года, будет зависеть исключительно от окончательных технических выводов, которые мы еще получаем", - говорится в комментарии "Ощада".

В банке напомнили, что 26 июля было принято решение о государственной регистрации права собственности на торгово-офисный комплекс Gulliver за консорциумом "Ощадбанка" (80%) и "Укрэксимбанка" (20%). Этот объект служил обеспечением выполнения обязательств по кредиту.

Процедура взыскания была начата двумя государственными банками в связи с невыполнением ООО "Три О", должником, который был владельцем комплекса, обязательств по кредитному договору.

ТЦ "Гулливер" в Киеве - последние новости

31 октября в столице на неопределенный срок закрылся один из крупнейших торгово-офисных центров "Гулливер". Тогда в "Ощадбанке" отметили, что владельцы приняли решение временно закрыть комплекс "для обеспечения стабильного функционирования ТОК Gulliver".

Компания "ТРИ О", которая владела торгово-офисным комплексом, не выполнила своих обязательств по кредитному договору. Из-за этого два государственных банка - "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" - начали процедуру взыскания залогового имущества.

