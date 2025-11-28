Президент анонсировал перезагрузку Офиса президента.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подал в отставку. Об этом в своем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я хочу, чтобы ни у кого не было никаких вопросов к Украине. Поэтому сегодня – следующие внутренние решения. Первое – произойдет перезагрузка Офиса президента Украины. Руководитель Офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке", – отметил Зеленский.

Глава государства выразил благодарность Ермаку за то, что "украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена ​​именно так, как и должно быть".

"Всегда это была патриотическая позиция. Но я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций. Что касается нового руководителя Офиса, завтра я проведу консультации с теми, кто может возглавить эту институцию", - добавил Зеленский.

