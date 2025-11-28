В Google 'Картах' появилась сверхполезная функция, которая сохранит вашу батарею

В компании говорят, что она может добавить до четырех часов работы устройства при навигации.

Приложение Google Maps получило новую функцию, предназначенную для экономии времени работы батареи во время навигации. По данным Google, она может добавить до четырех часов работы устройства при навигации.

Навигация обычно сильно расходует заряд, поскольку требует постоянной работы GPS, доступа в интернет и включенного экрана. Новый режим "Power Saving Mode" снижает энергопотребление за счет упрощенного интерфейса – экран показывает только самые необходимые данные: следующий поворот ориентировочное время прибытия и минимальную карту.

Сам интерфейс становится черно-белым, яркость и частота обновления снижаются. На OLED-экранах, установленных в Pixel 10, черные пиксели фактически выключаются.

Как включить режим энергосбережения в Google Maps:

Откройте приложение Google Maps.

Нажмите на иконку вашего профиля (в правом верхнем углу) → выберите "Настройки".

Перейдите в раздел Navigation (Навигация).

В блоке Driving options (Параметры вождения) активируйте переключатель рядом с Power Saving Mode.

Начните обычную навигацию "по маршруту", затем нажмите кнопку питания, чтобы выключить дисплей – интерфейс переключится в энергосберегающий режим.

После этого на дисплее блокировки будет видна минималистичная карта с низким энергопотреблением.

На данный момент функция доступна только для устройств Google Pixel 10, но позже появится на других Android-смартфонах.

Напомним, ранее в Google "Карты" появилась полезная функция, которая позволяет сканировать скриншоты на смартфоне и сохранять любые найденные местоположения. Она работает на базе нейросети Google Gemini.

