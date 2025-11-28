Макеев высоко оценил действия Германии, направленные на достижение мира в Украине.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев обратился к немецким политикам с призывом быть более сдержанными в критике плана США по окончанию войны, сообщает Die Zeit.

"Я также призываю всех здесь, в Германии, не критиковать США", - сказал украинский дипломат в программе Майбрит Илльнер на телеканале ZDF.

Издание отмечает, что Украина нуждается в США для достижения мира в переговорном процессе, который недавно начался.

Видео дня

"Украина не нуждается в посредниках, а в союзниках, которые сидят с нами за одним столом", - подчеркнул Макеев.

В то же время, посол Украины высоко оценил действия Германии, направленные на достижение мира в Украине. Указывается, что страна играет ведущую роль в Европе, что четко продемонстрировал и федеральный канцлер Фридрих Мерц.

В публикации указывается, что "мирный план" США был изменен в результате критики со стороны Украины и нескольких стран ЕС во время дальнейших переговоров.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что он может стать "основой для будущих соглашений". При этом, издание отмечает, что глава Кремля требует в рамках возможного прекращения боевых действий выход Украины с территорий, на которые претендует Россия.

Переговоры по завершению войны в Украине продолжаются. Издание со ссылкой на информацию украинского правительства сообщает, что на этой неделе государственный секретарь США по вопросам обороны Дэн Дрисколл должен посетить Киев, тогда как специальный посланник Трампа Стив Уиткофф на следующей неделе отправится в Москву.

"Мирный план" США: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что после встречи украинской и американской делегаций в Женеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в "мирный план" США, который изначально состоял из 28 пунктов, внесли изменения и теперь он меньше, но "много правильного учтено в этой рамке". Президент Украины добавил, что всем вместе еще есть над чем работать, чтобы подготовить финальный документ. Также Зеленский заявил, что чувствительные вещи он собирается лично обсудить с главой Белого дома.

Также мы писали, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США передали им "мирный план" с изменениями после переговоров в Женеве. Песков заявил, что российская сторона будет его обсуждать на следующей неделе. При чем, спикер Путина снова упомянул о якобы "проблеме с легитимностью" президента Украины Владимира Зеленского.

Вас также могут заинтересовать новости: