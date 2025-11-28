На смену этим моделям придут другие.

Рынок кроссоверов постоянно меняется: одни модели получают новые поколения, другие - снимаются с конвейера из-за низкого спроса, смены стратегии бренда или обновления линеек. Издание Slashgear составило список 5 самых интересных моделей этого класса, которые уже не будут выпускать в следующем году.

Kia Soul

Kia Soul - компактный кроссовер, переживший три поколения, но после резкого падения спроса производитель прекратит его продажи в конце 2025 года. Если на пике в 2016 году было продано 154 тысячи машин, то в прошлом - всего 52 тыс. Хотя Soul имел репутацию стильного и практичного городского авто, нынешняя линейка Kia уже насыщена недорогими кроссоверами - Seltos, Niro и Sportage - поэтому его роль самой дешевой модели перейдет седану Kia K4.

Ford Escape и Lincoln Corsair

Компактный кроссовер Ford Escape и его премиальный родственник Lincoln Corsair, которые выпускал один и тот же завод, исчезнут из-за переориентации предприятия на масштабное производство электромобилей. Хотя компания утверждает, что запасов хватит до 2026 года, модели уже не будут продаваться в ряде штатов США со строгими экостандартами, а их производство завершится к концу 2025-го без гарантий выхода версий 2026 модельного года.

Видео дня

BMW X4

"Купеобразный" кроссовер BMW X4, младший брат популярного X3, со временем растерял интерес покупателей - сегодня на один X4 приходится семь X3. Несмотря на мощные версии вроде 503-сильного X4 M Competition, BMW решила закрыть модель в пользу электрического преемника BMW iX4, который начнут производить в Венгрии осенью 2026 года и представят на рынке в 2027-м.

Cadillac XT6

Трехрядный кроссовер Cadillac XT6 завершает свой путь после 2025-го модельного года: производство остановят раньше запланированного срока, а сама модель не будет иметь преемника. Причина - полный переход Cadillac на электрические платформы: место XT6 в линейке уже занял электрический трехрядный Cadillac Vistiq, тогда как спрос на сам XT6 упал до одного из самых низких показателей в сегменте.

Mercedes-Benz GLC Coupe и GLE Coupe

Купеобразные кроссоверы Mercedes-Benz GLC Coupe и GLE Coupe исчезают из-за слабых продаж и низкого интереса покупателей, которые все чаще выбирают практичность традиционных кузовов. Несмотря на это, линейку с громким размахом завершает экстремальный AMG GLE 63 S Coupe на 603 л.с. - но и он не спас формат от завершения производства в конце 2025 года.

Другие новости автомобильного рынка

Как писал УНИАН, Volkswagen "захватил" автомобильный рынок Германии. В первой десятке самых продаваемых авто в этой стране - четыре модели Volkswagen. Причем все - в первой пятерке.

Также мы рассказывали, что в автосалонах России начали заканчиваться популярные китайские автомобили. Речь идет о брендах Haval, Changan, Geely, Belgee и Jetour. Причиной стало то, что россияне активно скупают авто, пытаясь успеть до введения нового крупного налога на импортные машины.

Вас также могут заинтересовать новости: