Пока Valve продолжает рассказывать о "фишках" Steam Machine, геймеры пытаются угадать, какой ценник в итоге выставит компания Гейба Ньюэлла. Одни ждут "убийцу консолей" за 500 долларов, другие же опасаются, что это будет дорогостоящий ПК за $1000. И те, и другие не правы.

Известный техноблогер Linus Tech Tips опубликовал видео, в рамках которого он поделился своими прогнозами о конечной стоимости Steam Machine. По мнению энтузиаста, игровая система будет стоить от 699 доллара и выше.

Блогер проанализировал рыночную стоимость комплектующих Steam Machine с учетом их доступности и возможных договоренностей между Valve, которая уже подтвердила, что не собирается продавать консоль себе в минус, как это делают Sony и Microsoft, и поставщиками железа (которые тоже должны получать прибыль).

Анализируя комплектующие и подход Valve, Linus Tech Tips делает вывод: устройство не станет демпинговать рынок. В Steam Machine используется мало полностью кастомных компонентов, поэтому себестоимость с учетом роста цен на SSD, память и сложной логистики вряд ли опустится ниже $600

Вероятнее всего, финальный ценник окажется на уровне $699 – достаточно привлекательно, чтобы привлечь внимание покупателей, но при этом не "подорвать" рынок консолей и не поставить под угрозу финансовую стабильность Valve.

Продажи Steam Machine должны стартовать в начале 2026 года. Valve обещает 4К/60 с FSR в большинстве игр, очень тихую работу и кучу стильных сменных панелей.

Тогда же на рынке появится VR-гарнитура Steam Frame и геймпад Steam Controller. А вот Steam Deck 2 в ближайшем будущем ждать не стоит.

