В результате обстрела со стороны России без электроснабжения остался город Славутич. Об этом сообщает Черниговоблэнерго.

"В результате обстрела из-за повреждения энергообъекта без электроснабжения остался город Славутич Киевской области. Просим сохранять спокойствие и меры собственной безопасности!", - сообщили в энергетической компании.

В "Черниговоблэнерго" добавили, что когда ситуация с безопасностью улучшится, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам.

Справка УНИАН. Славутич является одним из самых молодых городов нашей страны. Его основали в 1986 году для эвакуированных после Чернобыльской катастрофы работников Чернобыльской АЭС.

В конце марта 2022 года город находился под российской оккупацией. Во время нее были убиты несколько местных мирных жителей. В начале апреля 2022 года украинская власть в Славутиче была восстановлена.

По состоянию на начало 2022 года в городе проживало около 24 тыс. жителей.

По словам председателя правления компании "Укрэнерго" Виталия Зайченко, целью россиян является полностью обесточить энергосистему нашей страны. Другими словами, оставить украинцев без света, воды и тепла.

По мнению специалиста, международные партнеры существенно помогли нашей стране с оборудованием, позволяющим быстро устранять повреждения.

Ранее сообщалось, что из-за регулярных обстрелов россиян было повреждено большинство украинских ТЭС. По словам экспертов, уровень повреждений объектов на них составлял от 30% до 70%.

