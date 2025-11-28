Взрыв железной дороги в Польше: у вероятного сообщника диверсантов нашли паспорта РФ

По словам следователей, мужчина имел документы, владеть которыми не имел права.

Один из четырех граждан Украины, которого задерживали по подозрению в содействии диверсии на железной дороге в Польше, имел при себе 46 паспортов России и другие документы страны-агрессора.

Как пишет Onet, когда 18 ноября этого человека и еще трех украинских граждан задержали, то буквально через несколько дней правоохранители сообщили, что доказательств их связи с диверсантами не найдено. Поэтому троих из них освободили, а четвертого, Михаила Х., оставили под стражей. Ему предъявили обвинение, не связанное с диверсией.

По словам следователей, мужчина имел документы, владеть которыми не имел права. Речь идет о 46 паспортах и других документах, выданных Российской Федерацией.

"Это обвинение основывается на статье 276 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. Прокуратура решила обратиться в суд с просьбой о временном аресте Михаила Х. Однако суд не удовлетворил эту просьбу, и мужчина был освобожден. Был сделан вывод, что мужчина не представляет угрозы, связанной с препятствованием процессу следствия или побега", - пишет издание.

Добавляется, что прокуратура уже подала жалобу на решение суда.

Диверсия на железной дороге в Польше

Как сообщал УНИАН, 16 ноября в Польше был выведен из строя участок железной дороги между Варшавой и Дорогуском вблизи украинской границы. Польское следствие предполагает, что российская разведка была заказчиком инцидента, ведь железная дорога была повреждена в результате взрыва, а рядом было найдено устройство, которое помогало следить за местом взрыва.

Подозреваемыми назвали двух граждан Украины, которые, вероятно, после совершенного сбежали в Беларусь. Национальная прокуратура Польши предъявила обвинения нескольким лицам. В частности, Владимира Б., прокурор обвиняет в содействии преступлению непосредственными исполнителями. В частности, он помогал им в разведывании местности, а также в подготовке дальнейших действий. Сообщается, что суд взял подозреваемого под стражу на три месяца.

