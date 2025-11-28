Курс гривни к евро установлен на уровне 48,89 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 1 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,27 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 8 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,89 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 2 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,29/42,32 грн/долл., а евро - 48,93/48,95 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 28 ноября подешевел на 8 копеек и составлял 42,37 гривни за доллар, а курс евро снизился на 10 копеек и составлял 49,30 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно было по курсу 41,77 гривни, а евро - по курсу 48,30 гривни за единицу иностранной валюты.

При этом курс доллара к гривне в банках Украины снизился на 8 копеек и составлял 42,47 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 42,03 гривни за доллар. К тому же средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составлял 49,35 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 48,70 гривни за евро.

