Психологи выделяют один сигнал, который является сильнейшим предикторов успешных отношений, однако его может быть достаточно сложно заметить. Об этом рассказала эксперт по отношениям со степенью магистра социальных наук Байя Восе, пишет CNBC Make It’s.

"Один из самых недооцененных признаков здоровых и устойчивых отношений - это концепция, называемая "взаимным влиянием", - отметила она.

По ее словам, термин придумали супруги-психологи Джон и Джули Готтман.

"Взаимное влияние означает готовность позволять потребностям, уязвимостям и взглядам партнера влиять на вас и даже менять что-то в вашем собственном поведении. Эта черта обычно проявляется только в моменты напряжения или разногласий, а не в периоды гармонии. В начале отношений все обычно ведут себя наилучшим образом, и из-за этого этот ценный "зеленый сигнал" трудно заметить". – добавила эксперт.

Она рассказала, как его распознать и развивать в своих отношениях:

Что такое взаимное влияние. В исследовании 2020 года психологи наблюдали почти 320 пар и обнаружили, что когда оба партнера чувствуют, что их мнение действительно важно и может реально повлиять на другого, качество отношений остается высоким, а эмоциональная безопасность углубляется с годами. Когда оба партнера ощущают взаимное влияние, психологи заметили, что отношения не только кажутся более справедливыми, но и действительно становятся более стабильными и любящими.

Как взаимное влияние проявляется на практике. Взаимное влияние не означает отказ от собственной личности или откладывание своих потребностей ради поддержания мира. Истинная открытость заключается в сохранении своих ценностей и одновременно предоставлении пространства для опыта партнера, особенно когда ваши взгляды расходятся. Вы создаёте совместную жизнь, где мнение каждого имеет значение.

Как развивать взаимное влияние в отношениях. Каждую неделю сознательно сделайте один шаг навстречу, который важен для партнёра. Это может быть привычка, которую вы изменяете, или учет его/её предпочтений. Так вы показываете партнеру, что его/ее мнение услышано. Во время конфликта полезно задавать вопрос: "Что я упускаю, что помогло бы лучше понять ситуацию?" Этот вопрос разоружает, показывая, что вы боретесь не за то, чтобы быть правым, а чтобы понять партнера.

"Эти небольшие жесты могут казаться незначительными со стороны, но со временем они создают ощущение, что вас учитывают, прислушиваются и ценят ваш вклад. Именно в таких условиях возникает настоящая близость - то, что отличает пары, которые просто существуют рядом, от тех, кто непрерывно становится ближе друг к другу", - констатировала эксперт.

