Блогерша порадовала их любимым блюдом.

Украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк поделилась с подписчиками трогательными кадрами из поездки в родной город Хмельницкий.

Она опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео с кухни, где приготовила родителям тайский острый суп том ям с крабом. По словам блогерши, ее мама и папа обожают это блюдо, а она всегда старается их побаловать:

"Всегда, когда приезжаю в Хмельницкий, думаю, чем таким угостить родителей. Чем-то таким, знаете, дорогим, чего они не ели никогда. Чем-то богатым. Они у меня очень любят том ям, я им всегда его варю. И в этот раз сварила том ям с крабом".

На следующих видео отец телеведущей расхваливает ее блюдо, а мама признается, что никогда еще не ела такого супа том-ям. На заднем фоне можно услышать "кряхтение" маленького ребенка - возможно, маленького сына Никитюк.

Напомним, долгое время Леся Никитюк и ее жених-воин держали имя маленького сына в тайне. Уже после крещения они рассказали, что назвали малыша Оскаром.

