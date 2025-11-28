В Киеве открыли движение транспорта и пешеходов по обновленному путепроводу вблизи метро "Дарница", сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Во время реконструкции специалисты установили опоры, пролетные строения, ригели, мостовое полотно, устроили новое асфальтобетонное покрытие на путепроводе и подходах к нему. Также обновили коммуникации, установили современное LED-освещение, перильное, барьерное ограждение и шумозащитные экраны, обустроили смежные вело-пешеходные тротуары.
Отмечается, что реконструкцию путепровода, который, по данным КГГА, находился в аварийном состоянии, "Киевавтодор" начал в декабре 2024 года. Ремонт обошелся налогоплательщикам в более 400 миллионов гривен. При этом столичные чиновники отклонили предложение, которое было на 2 миллиона гривен дешевле, чем у победителя торгов.
Путепровод возвели в 1963 году и до 2024 года ни разу не ремонтировали.
В КГГА ожидают, что после капремонта эксплуатационный ресурс объекта будет продлен минимум на 30 лет.
Ремонт мостов в Киеве - последние новости
Движение по путепроводу возле станции метро "Дарница" закрыли 8 февраля в связи с началом реконструкции и планировали открыть 30 ноября.
Впрочем путепровод возле метро "Дарница", который находился в аварийном состоянии до ремонта - это не единственный аварийный инфраструктурный объект в столице. Аварийное состояние двух из пяти столичных автомобильных мостов через Днепр - Патона и Метро - продолжает ухудшаться ежедневно. Эксперты регулярно предупреждают об опасности их дальнейшей эксплуатации. Специалисты Министерства восстановления зафиксировали значительные повреждения этих двух важных мостов, через которые ежедневно ездят более 100 тысяч транспортных средств.