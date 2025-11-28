Ярослав Конощук

После капитального ремонта путепровода эксплуатационный ресурс объекта будет продлен минимум на 30 лет.

В Киеве открыли движение транспорта и пешеходов по обновленному путепроводу вблизи метро "Дарница", сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Во время реконструкции специалисты установили опоры, пролетные строения, ригели, мостовое полотно, устроили новое асфальтобетонное покрытие на путепроводе и подходах к нему. Также обновили коммуникации, установили современное LED-освещение, перильное, барьерное ограждение и шумозащитные экраны, обустроили смежные вело-пешеходные тротуары.

Отмечается, что реконструкцию путепровода, который, по данным КГГА, находился в аварийном состоянии, "Киевавтодор" начал в декабре 2024 года. Ремонт обошелся налогоплательщикам в более 400 миллионов гривен. При этом столичные чиновники отклонили предложение, которое было на 2 миллиона гривен дешевле, чем у победителя торгов.

Видео дня

Путепровод возвели в 1963 году и до 2024 года ни разу не ремонтировали.

В КГГА ожидают, что после капремонта эксплуатационный ресурс объекта будет продлен минимум на 30 лет.

Ремонт мостов в Киеве - последние новости

Движение по путепроводу возле станции метро "Дарница" закрыли 8 февраля в связи с началом реконструкции и планировали открыть 30 ноября.

Впрочем путепровод возле метро "Дарница", который находился в аварийном состоянии до ремонта - это не единственный аварийный инфраструктурный объект в столице. Аварийное состояние двух из пяти столичных автомобильных мостов через Днепр - Патона и Метро - продолжает ухудшаться ежедневно. Эксперты регулярно предупреждают об опасности их дальнейшей эксплуатации. Специалисты Министерства восстановления зафиксировали значительные повреждения этих двух важных мостов, через которые ежедневно ездят более 100 тысяч транспортных средств.

Вас также могут заинтересовать новости: