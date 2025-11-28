Специалистка советует смотреть на романтические фильмы более критично.

В сезон праздников на киноэкраны снова возвращается сюжет об амбициозной городской девушке, которая встречает добродушного парня из маленького городка и влюбляется так, что готова оставить все свои планы ради жизни с ним.

Несмотря на то, что такие фильмы дарят комфорт и предсказуемый хэппи-энд, они часто транслируют идею, что женские мечты легко отложить, если появляется любовь, пишет для Psychology Today старший преподаватель судебной психологии в Университете Вустера Хилл Харроп.

Исследование Рахайю показывает, что женщины нередко бессознательно "стирают" себя в отношениях, ставя потребности партнера выше собственных. В кино это выглядит романтично, однако в реальной жизни может обернуться тихим разочарованием и потерей себя.

По Маслоу, ощущение самореализации является ключом к ощущению полноценной жизни. Партнер может дать любовь и поддержку, но путь к раскрытию потенциала каждый преодолевает сам. Иногда это означает не переезд в маленький городок, а возвращение к большому мегаполису и своим амбициям.

А исследования Захро и коллег (2023) показывают, что женщины могут быть сильными, независимыми и одновременно строить глубокие отношения, то есть это не взаимоисключающие понятия. Возможно, вместо того чтобы навсегда отказаться от своей карьеры, киношная героиня могла бы работать удаленно, а ее елочный фермер - найти сезонную работу в городе, предлагает автор статьи:

"Конечно, если один из них действительно хочет отказаться от всего ради нового приключения, это тоже хорошо, если выбор основывается на самореализации, а не на отказе от своих мечтаний".

