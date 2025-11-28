Актриса возмутилась ситуацией.

Американская актриса Кара Буоно вступилась за свою младшую коллегу Милли Бобби Браун по сериалу "Очень странные дела". Девушку часто травят за ее внешность.

В интервью Daily Mail звезда "Халка", "Клана Сопрано" и "Безумцев" отреагировала на буллинг 21-летней Бобби Браун. Актриса резко высказалась, отметив, что никто не имеет права оскорблять детей, тем более за их внешность.

"Милли была ребенком, и никто не должен так обращаться с детьми. Это возмутительно и отвратительно, что людям нечем больше заняться. Я защищаю Милли - я защищаю всех их", - отметила она.

Также Кара прокомментировала усыновление ребенка Милли и ее 23-летним мужем Джейком Бонджови. В частности, звезда заявила, что Бобби Браун несмотря на юный возраст на самом деле мыслит очень мудро, поэтому Буоно даже не удивлена ее поступку:

"Милли имеет взрослую душу и ум. Она прирожденная мать, она удивительная - одна из самых "собранных" людей, которых я знаю, с невероятной рабочей этикой. Говорят: "никогда не работай с животными или детьми", но я люблю работать с детьми - и эти дети работают тяжелее, чем некоторые взрослые, которых я знаю".

Стоит отметить, что 21-летняя звезда "Очень странных дел" и "Энолы Холмс" действительно подвергалась критике из-за своей внешности. Девушку хейтили в сети за слишком взрослые образы, которые делают ее намного старше своего возраста. Актриса и сама отреагировала на массовый буллинг, отметив, что это издевательство над ней.

