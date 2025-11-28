Актер встречался со своей поклонницей.

Украинский актер театра, кино и телевидения Тарас Цымбалюк признался, что имел неудачное свидание со своей поклонницей.

Главный герой 14 сезона романтического реалити "Холостяк" рассказал в своем Instagram-аккаунте, что в определенный момент решил быстро уйти со встречи. О причинах такого поведения Цымбалюк не стал говорить:

"Бывало такое, ходил с поклонницей на свидание. И я с него сбежал. У меня такое было, реально".

Напомним, Тарас Цымбалюк был женат дважды. Его первая жена, Ангелина, стала его партнершей еще в студенческие годы, однако этот брак, по словам актера, был заключен в спешке и вскоре распался. Второй брак Тараса был с визажисткой и фотографом Тиной Антоненко, однако и этот брак не выдержал испытаний.

Незадолго до начала съемок шоу "Холостяк" актер разошелся с дизайнером и ресторатором Светланой Готочкиной, с которой находился в серьезных отношениях. Он уверял, что его сердце открыто к новому союзу.

