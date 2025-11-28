В этом году украшать свой дом к новогодним праздникам стоит более сдержанно.

Хотя до Нового года еще больше месяца, многие уже интересуются праздничным меню и декором. В рождественских украшениях для елки и дома есть свои правила и антитренды.

Что устарело и какие игрушки нельзя вешать на елку в 2025 году - далее в материале.

Какие цвета нельзя вешать на елку и брать для декора

Издание martha stewart узнало у разных дизайнеров, в каком цвете нельзя наряжать елку 2025 и что не стоит выбирать для своего дома. Эксперты выделили 7 пунктов и предложили свои альтернативы.

Цветные искусственные елки

Как рассказал дизайнер интерьеров и основатель студии Bilal Rehman Studio Билал Рехман, такие елки годами считались яркой альтернативой традиционным вариантам. Они позволяли привнести что-то индивидуальное в свой праздник, но это время прошло.

"Рождественская елка должна создавать ощущение тепла и уюта. Классическая зеленая елка - идеальная основа для любого выбранного вами направления. Украсьте ее цветными металлическими кисточками, украшениями, гирляндами или даже какими-нибудь самодельными украшениями, которые кажутся особенными и индивидуальными. Волшебство всегда кроется в ее стиле", - посоветовал он.

Упор на зеленый цвет

Недавний тренд на ультраминималистичный декор с привязкой к зелени похоже тоже уходит в прошлое. По словам дизайнера интерьеров и основательницы Peggy Haddad Interiors Пегги Хэддад, хотя свежий кедр и сосна прекрасны, использовать только их для украшения будет ошибкой.

Растения могут стать основой, а упор лучше сделать на винтажные колокольчики, бархатные банты, украшения синего и розового цветов.

Слишком скоординированный декор

В последние годы елки и дома часто наряжали четко подобранными наборами в одном цвете или стиле. Дизайнер и соучредитель Stivale Graffam Home Стивен Граффам убежден, что это создает впечатление искусственного и плоского декора.

"Современные дома выглядят гораздо более изысканно благодаря сочетанию текстур, материалов и тонов, которые кажутся собранными, а не купленными в один присест. Несовершенный, многослойный праздничный стиль выглядит теплее, аутентичнее и роскошнее", - подчеркнул он.

Хорошим вариантом будет выбрать игрушки или украшения, которые несут в себе семейные традиции и имеют какую-то историю. Минимализм и одинаковые наборы не могут дать такой же уровень тепла и радости.

Поддельные подарки под елкой

Часто такой декор использовали, чтобы заполнить пространство под елкой. Рехман отметил, что нет ничего хуже, чем осознание, что подарки под елкой не настоящие. Важно качество презентов, а не их количество.

"Выбирайте упаковочную бумагу, которая выглядит продуманной и уникальной, и стремитесь к тому, чтобы ваши подарки выглядели целостно и продуманно. Думайте о своих подарках как о части общего визуального восприятия. В этом году мне очень нравится винтажный стиль", - добавил дизайнер.

Палитры в стиле фермерского дома

Речь идет о декоре, который включает мягкий коричневый и прохладный синий цвет. Его использовали для создания уюта и чувства ностальгии по прежним временам.

Дженнифер Катальдо, дизайнер интерьеров и основательница Maison Cataldo отмечает, что лучше выбрать более насыщенные оттенки, изысканные текстуры и классическин материалы, такие как коричневые бархатные ленты, состаренная латунь и натуральная зелень. Это создаст вневременную и сдержанную атмосферу.

Многоцветное освещение

Разноцветные гирлянды со светодиодам давно ассоциируются с Рождеством и Новым годом, однако с трендом на сдержанность они будут выглядеть слишком яркими.

"Выбирайте теплое белое или мягкое янтарное освещение вдоль крыш, дорожек и деревьев. Это создает спокойное, изысканное свечение, которое выглядит красивым и сдержанным", - советует Джон Стивэйл, дизайнер и соучредитель Stivale Graffam Home.

Пластиковые ветки с красными бантами

Кроме искусственных елок часто используются венки и всякие веточки для украшения. Однако их блеск мгновенно выдает их искусственность. Яркие красные банты только добавляют безвкусицы.

"Эта блестящая искусственная гирлянда официально устарела. Она просто не может сравниться с настоящим кедром, свежей сосной и красивой лентой в цвете лесной зелени или мокко", - подытожила Катальдо.

